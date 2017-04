Acampe docente: "Mientras persista esta situación es imposible dialogar"

El gobernador Gustavo Bordet se refirió a la protesta que inició este lunes el Frente Sindical Docente conformado por Agmer, AMET, UDA y Sadop, y la permanencia de maestros en el Consejo General de Educación. Ratificó que el diálogo no está cortado, pero consideró que "es imposible" mantener conversaciones con estas medidas.En declaraciones a, el mandatario señalo que la manifestación "es una protesta que sigue su curso normal. Nosotros como gobierno tenemos muchísima actividad, independientemente de un sector que protesta estamos trabajando para poner de pie a la provincia de Entre Ríos y hacerlo con muchísima responsabilidad".Consultado sobre las liquidaciones en los haberes, Bordet explicó que "los directivos son los que informan del presentismo en cada una de las escuelas, y las liquidaciones se hicieron en relación a esos datos. Si hay directivos que no informaron nada es porque se supone que ese día no hubo clases. De todos, pero nosotros siempre vamos a seguir conversando. En Entre Ríos ningún docente ni ningún trabajador público va a ganar menos de lo que es la inflación en este 2017: 18 por ciento es el piso; de ahí en más si la inflación supera ese 18 por ciento se cobrará en más el porcentaje superior. El salario de todos los trabajadores públicos de Entre Ríos va a estar protegido durante este año, tal cual lo comprometí en la Asamblea Legislativa".Finalmente, y al ser preguntado sobre si esta semana habría una nueva convocatoria a los docentes, Bordet manifestó que "mientras persista esta situación de instalar carpas y tomar el Consejo General de Educación, imposibilitando a los trabajadores el normal desarrollo de sus funciones, es imposible dialogar".