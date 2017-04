"Respeto la decisión de hacer paro pero no la entiendo", afirmó Macri

El presidente Mauricio Macri dijo hoy en Casa de Gobierno que respeta la decisión de los trabajadores de adherir al paro convocado para el jueves próximo por la CGT pero sostuvo que "no" entiende una medida de fuerza que "no ayuda en nada a los trabajadores" y que le va a costar al país "más de 15.000 millones de pesos que podríamos aplicar para hacer más obras".Así lo afirmó esta mañana al presidir el acto de firma de un acuerdo federal para la construcción de 100.000 viviendas con el fin de reducir el déficit habitacional, reactivar el sector y crear 100.000 puestos de trabajo, del que participaron el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, y el titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, sentados en primera fila.En ese marco, y dirigiéndose al titular del gremio de la construcción en particular, el jefe de Estado remarcó que "en este primer trimestre de 2017 estamos batiendo récord de obras públicas en Argentina"."El camino es profundizar el diálogo, escucharnos, ponernos en el lugar del otro, tratar de entender lo que el otro necesita, porque gobernar es estar cerca. Pero también llamo a la responsabilidad de los dirigentes, para ver cómo bajamos la pobreza a partir de generar trabajo, porque no se trata de demostrar quién es el más fuerte, el más vivo, sino focalizar en el futuro de la Argentina", sostuvo.Macri advirtió que "esos comportamientos están en los sindicatos, en las empresas, en la política, en la Justicia"."Por suerte son minoría, pero tenemos que combatirlos porque no podemos aceptar que nadie se crea el dueño de este país ni el dueño de nuestro futuro y con el derecho a poner palos en la rueda sistemáticamente", agregó."Quiero decirle a los argentinos, hoy con más convicción que nunca, que voy a dar esa batalla y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos porque no construyen futuro", afirmó.Dijo que "a ellos les ha ido bien con este modelo que ha acumulado pobreza y entonces no quieren realmente trabajar por los laburantes, por la gente, por el futuro".Finalmente, indicó que los "atajos" llevaron al país al lugar donde está hoy, con "un tercio de la población en situación de pobreza" y agregó: "No tenemos más excusas, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que aprendimos de nuestros errores".