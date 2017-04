Schmid afirmó que el paro del jueves tendrá "adhesión total"

Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT, aseguró que el paro general al que convocaron para el jueves venidero tendrá una "adhesión total", en tanto defendió la contratación de colectivos que hacen los sindicatos para movilizar a sus afiliados a distintas marchas.



El dirigente gremial cercano a Hugo Moyano salió al cruce del presidente Mauricio Macri, quien celebró que la marcha del sábado pasado el apoyo a su Gobierno se haya realizado "sin colectivos y sin choripán".



En este contexto, replicó: "Nosotros movilizamos a nuestra gente. Ponemos los colectivos, ponemos toda nuestra estructura de apoyo. No nos molesta que nos digan eso".



"Acepto que lo hacemos, y lo hacemos con nuestro dinero, los sindicatos ponen toda la estructura económica al servicio de una protesta", insistió en declaraciones a Radio 10.



En tanto, para el líder gremialista, la medida de fuerza "va a tener una fuerte adhesión en los sectores de la administración pública, la banca y los industriales" y agregó que "no va a haber servicios" de transporte "durante esa jornada".



En una entrevista publicada este domingo en el diario Popular, Schmid detalló que la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) "confirmó la adhesión al paro" y que la decisión alcanza a "todas las ramas" de sus servicios.



El también secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento consideró que "el paro del jueves, indudablemente, va a ser un llamado de atención para el gobierno y también un desafío al resto de la interlocución política".



"En el Congreso de la Nación están los representantes de todos los partidos. El Poder Ejecutivo tendrá que poner a revisión lo que estamos manifestando con la medida de fuerza", agregó Schmid.



En este sentido, el referente gremial señaló que "más que el apoyo" por parte del peronismo, lo que necesitan es que "hagan un camino de síntesis".



Por otro lado, el líder de la CGT se mostró crítico con el Gobierno, aseguró que no vio "ningún avance" en cuanto a evitar el empleo en negro y desestimó que haya una desaceleración de la inflación.



"En todo caso, si hubo una desaceleración fue con el sacrificio de nuestros bolsillos. Es decir, haciendo caer el consumo y la demanda", cuestionó.



Schmid insistió en que debe haber un cambio en el rumbo económico del país: "Mi impresión es que se ha destruido mayor cantidad de puestos de trabajo que los que se han creado".



"Me asiento en esas contradicciones que ha tenido el discurso oficial, ya que por un lado ha habido una importante cosecha de trigo pero en paralelo la crisis lechera ha cerrado mil tambos y los conglomerados lácteos, como SanCor y La Serenísima, están en crisis", añadió.



Finalmente, el sindicalista reconoció que "el Gobierno está abriendo un poco el oído" y aclaró que puede retomarse la mesa de diálogo con empresarios y funcionarios en un futuro.