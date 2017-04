Siguen las obras en el futuro "Shopping Paso del Paraná"

Con una fuerte inversión, hoy el proyecto en el predio de la ex Fábrica de Fósforos se encuentra en una etapa fundamental en el contexto general: la obra bajo superficie.



Esta es una de las obras que "más expectativas genera en estos últimos tiempos": el nuevo centro comercial que tendrá la capital de la provincia.



El proyecto -actualmente en marcha-, se ubica en el cuarto de manzana que comprende las calles Corrientes, San Lorenzo y San Juan. Un predio que dio origen a la histórica y floreciente Compañía General de Fósforos «Victoria» en nuestra ciudad. Una empresa fundada en 1889 por un grupo de industriales italianos y desde donde se fabricaban fósforos de cera y de papel. Posteriormente, en 1930, pasó a manos de empresarios suecos y pasó a denominarse Sudamericana S.A.



"Y por qué detenerse en este inmueble. Porque aquí se planteó una propuesta que guarda con absoluto rigor, respeto por un edificio considerado una de las obras arquitectónicas industriales más representativas en nuestra ciudad. No es un dato menor. Y nos detenemos en este rincón de la ciudad, porque aun quedan los latidos de una rica historia que podía haber quedado perdida en los silencios de un edificio en ruinas. Olvidado y arruinado por el transcurrir del tiempo. Y quizá sepultado, junto a aquellos túneles que permitieron por esos años, insuflar vida a toda maquinaria que ponía en marcha la producción desde este emprendimiento fabril", plantean desde la comuna.



Sin embargo, inversores rosarinos con el acompañamiento del Municipio de Paraná pusieron en marcha un megaproyecto para concentrar un Centro Comercial que "cuidará celosamente el estilo arquitectónico de la construcción existente. Pero además otros puntos referenciales. Una gran chimenea y el tanque -de agua- en forma de mirador, que se eleva imponente como obligando a rememorar e indagar su pasado. En este contexto, se preservarán arboles añosos, ejemplares históricos sobre calle Corrientes, donde se define el acceso principal", detallan.

Se trata de un terreno de 14.700 m2, con una superficie construida que ronda en los 29.500 m2. En este espacio se dispondrán entre 60 y 70 locales comerciales y gastronómicos. Contará con cuatro salas de cine para 700 personas, un supermercado y cocheras subterráneas para 400 vehículos, anuncian.



En este marco, un dato relevante son los nuevos puestos de trabajo que promete generar en la capital entrerriana este importante emprendimiento. El Intendente Sergio Varisco destacó que son alrededor de 200 personas en la etapa de construcción y entre 250 y 300, cuando el shopping abra sus puertas.





La obra está a cargo del grupo inversor Di Santo junto a Fundar, ambas empresas rosarinas responsables del proyecto.



La actual etapa



"Es un trabajo que demanda tiempo y que, desde afuera, no se visualiza porque precisamente se están llevando las tareas bajo superficie. Hablamos de una etapa complicada, más aun con el clima y las abundantes lluvias que estamos teniendo en la zona, que impide el ingreso de maquinarias lo que hace que el avance dependa de estas cuestiones", indicó el arquitecto Juan Ojeda por la empresa Fundar.



Habló además del esfuerzo que demanda mantener la estructura existente. «El mantenimiento de estas estructuras es una obra que no se aprecia. Una vez concluidos los trabajos se pierden visualmente porque estará dominado por una superficie de hormigón. Pero los trabajos previos -aclaró- para sostener toda esa estructura, es de gran envergadura. Tareas minuciosas por sectores, con un cronograma de intervenciones predeterminado para causar el menor daño a la estructura existente». Indicó al respecto «cuando la gente comience a circular por estas instalaciones, la obra no se apreciará, pero desde el lado arquitectónico requiere de un gran esfuerzo».



Uno de los problemas que surgió y que lentifica estas tareas, fue la detección de aguas provenientes de napas. «El tema de las vertientes es una lucha constante. Esto requiere un trabajo arduo, requiere afectación de bombas para la depresión de napas con sistema de pozos de bombeo y tenemos previsto un sistema de canalización de esas napas a futuro». Ojeda indicó que «las mismas paredes de estacionamiento van a funcionar como muros de contención, pero el agua que ingrese se canaliza por un sistema de depresión de la napa que es direccionado a un pozo de bombeo y se ahí se extrae. Eso hace que los trabajos también se vayan lentificando pero una vez superada esta etapa de obra bajo la superficie, la obra se agiliza».



Finalizados estos trabajos, comenzará una intervención conjunta sobre varios sectores del predio con la ejecución de diferentes obras. Explicó que al conservar parte de las estructuras de la ex fábrica, lo que se ejecuta actualmente es un «recalce por debajo del muro, por sectores, con estructuras metálicas combinado con hormigón y sobre esto, posteriormente, se ejecuta la losa»; y aclaró que «la gente cuando ingrese al shopping va a poder apreciar galpones que ya existían sobre un piso nuevo».



Por otra parte, se está trabajando en las medianeras. «Como existen desniveles entre las casas lindantes y el terreno propio destinado al shopping, tenemos que trabajar por sectores, previendo el recalce de estas paredes (medianeras), trabajos que estamos llevando a cabo con el consentimiento de los vecinos a través de un previo acuerdo para evitar futuros inconvenientes», subrayó el profesional.



En lo que refiere a esta primera etapa de obra, se encuentran afectadas un total de 40 personas. «Todos de Paraná y a medida que se vayan abriendo otros frente de trabajo se sumará más personal a las tareas».



Si bien los porcentajes son relativos, en lo que refiere a la obra general de este emprendimiento comercial, se encuentra en un grado de ejecución de un 7 o un 10 por ciento, precisamente por los inconvenientes de suelo y todo el detalle antes descripto de obra bajo superficie. En el tema de excavaciones, se registra un 80 por ciento de avance y un 30, en lo que refiere a las fundaciones. «Por una cuestión de accesibilidad estamos avanzando en esta primera etapa en excavaciones, losas y estructura metálica para permitir paso a otros frentes de obra y, el montaje de la estructura «en un avance desde el sur hacia el norte, hacia calle San Lorenzo».



Un dato no menor: «La obra para las cocheras subterráneas ocupan un 90 por ciento de la superficie total del terreno, y tendrá una capacidad para aproximadamente 400 vehículos».



De los túneles existentes, desde donde cobraba vida esta fábrica de Fósforos a través de toda la maquinaria emplazada, Ojeda explicó que «al estar ocupando casi la totalidad de la superficie del predio para esta obra, conservamos un sector a modo de memoria del lugar». Este rescate propone el emplazamiento de un pequeño museo que permita conocer algunos aspectos de aquellos años y donde puedan exhibirse elementos encontrados durante la etapa de construcción, fundamentalmente restos de máquinas utilizados en la producción. Esto podrá visualizarse desde los túneles, a través de una vitrina.



También resaltó la preservación de un sector de la torre (tanque de agua), chimenea y un galpón. «Se preserva el galpón principal que era el original de la fábrica (hacia calle San Lorenzo) y un galpón secundario -ampliación que se realizó con posterioridad- donde estaba el túnel y la chimenea. Eso se conserva»



Aquí se emplazarán locales comerciales y puestos gastronómicos, próximos al sector de emplazamiento de la antigua chimenea, sector que se trasformará en un patio destinado a la degustación de platos. También habrá cines y un supermercado sobre calle San Juan.

Existe mucha historia en este predio y los inversores que tienen al frente el proyecto lo han identificado como un estilo "de vanguardia" que combina "lo antiguo y lo nuevo potenciando la imagen comercial del conjunto".



El ingreso principal del emprendimiento estará por calle Corrientes, con un patio de acceso y resaltando la estructura existente para que se haga visible hacia el exterior, con el emplazamiento de terrazas en ese sector. El ingreso al estacionamiento por calle San Juan.