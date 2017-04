Con un emotivo acto homenajearon a "héroes" de Malvinas

Foto 1/9 Foto 2/9 Foto 3/9 Foto 4/9 Foto 5/9 Foto 6/9 Foto 7/9 Foto 8/9 Foto 9/9

Se conmemora el Día del Veterano y de los caídos en Malvinas y en Paraná se realizaron diferentes actividades oficiales y conmemorativas.



El intendente, Sergio Varisco, señaló a Elonce TV que "el compromiso por la soberanía de Malvinas debe ser todos los días. Es muy cómodo refugiarse en monumentos, nombres de calles. Hay que pensar en el futuro, en aquellos héroes que no están porque dieron su vida. Ellos nos pedirían la unidad nacional. Vino mucha gente a pesar de la lluvia. Hay una vigencia plena de la Gesta".



Por su parte, la viceintendenta Josefina Etienot, manifestó que "son actos muy emotivos. Mi papá es veterano, mis hermanos son del Ejército. Rendimos honor y los recordamos. El sentimiento de Malvinas nos abarca a todos".



Roberto Romani, en tanto, expresó que "a nosotros se nos moja el rostro y el cuerpo. A aquellos hermanos nuestros que estuvieron en Malvinas se les llenó el corazón de tristeza, como después se llenó de sol su alma con la esperanza de recuperar las Islas".



Jorge Benítez, del Centro de Veteranos de Malvinas, dijo que "no hay 2 de abril que no haya frío o lluvia. Estamos conmemorando algo que pasó. Agradezco a las autoridades y al público que nos acompañó. Muchas familias vinieron pese a la lluvia".



Finalmente, uno de los veteranos remarcó que "como veterano digo que las Malvinas son y serán Argentinas, hay que pelearla por la vía diplomática, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Hace 35 años en este momento estaba llegando a las Islas. Todos los días fueron difíciles, pero el más complicado fue cuando nos tiraron dos difíciles y gracias a Dios pude sobrevivir". Elonce.com