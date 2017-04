Macri recibió a ex combatientes y familiares de caídos de Malvinas

El presidente Mauricio Macri recibió hoy a veteranos de la guerra de Malvinas y a familiares de ex combatientes durante un encuentro celebrado en la residencia de Olivos que también contó con la participación de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.



El mandatario dio un breve discurso en el que resaltó el "camino de reconciliación con el mundo" que está llevando a cabo la Argentina y afirmó que este proceso "va a facilitar" que "el reclamo irrenunciable" de la soberanía de las islas "tenga realmente cabida". "En eso estamos trabajando y a eso estamos apostando. Es importante", manifestó. "Que hayan venido a compartir este día de recuerdo, un día tan doloroso más que por un territorio por esos miles de argentinos que fueron a defender lo que es nuestro, los 649 combatientes que hoy no están acá. Ustedes son parientes, fueron compañeros, saben de lo que estamos hablando y eso es un dolor muy profundo", sostuvo el jefe de Estado al agradecer la presencia de los veteranos.



En todo el país se llevarán a cabo los actos y homenajes, al conmemorarse el Día del Veterano y los Muertos en la Guerra de 1982, de la que se cumplen 35 años.



Los familiares y ex combatientes fueron a Olivos acompañados por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, quien acompaña a los organismos ante el inminente inicio de las tareas de identificación de las 123 tumbas NN en el cementerio de Darwin, que se realizará entre junio y septiembre próximo, a cargo de un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja.



Tanto los familiares como este sector de los ex combatientes vienen planteando sus reparos con el proceso de identificación, ya que consideran que el gobierno anterior no los tuvo en cuenta en el proceso de entrevistas para lograr su consentimiento y se dejaron afuera de la consulta a muchas familias, y además rechazan que se mencione a los caídos como 'NN'.



De los múltiples homenajes previstos en todo el país, el acto central será la tradicional vigilia que se realizará la noche del sábado en la ciudad de Río Grande y la ceremonia del domingo en la ciudad de Ushuaia, que encabezará el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; y el intendente Walter Vuoto.



Otro punto de encuentro será la Plaza de Mayo a partir de las 15.30, convocado por la Mesa de Coincidencias Malvinas (MECOMA), que integran organismos de ex combatientes más vinculados a los derechos humanos como los centros de La Plata, Berisso, Merlo, Lanús, Marcos Paz, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Avellaneda, así como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación Civil Diálogos por Malvinas.



Los integrantes de ese colectivo son los impulsores de la identificación de las 123 tumbas en Darwin, así como también de las causas judiciales que investigan violaciones a los derechos humanos de los soldados conscriptos por parte de sus superiores durante la guerra.



A este acto se sumarán también partidos políticos de izquierda, el Frente para la Victoria y La Cámpora, entre otras agrupaciones, y gremios y organismos de derechos humanos.



También en Plaza de Mayo, el campamento de soldados que reclaman ser reconocidos como veteranos de Malvinas -instalados con una carpa desde hace nueve años- realizarán una vigilia a partir de esta noche y a la medianoche realizarán una marcha de antorchas.



Se trata de los ex conscriptos que durante la guerra fueron movilizados al llamado Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), en las bases militares de Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián y Río Gallegos, desde donde despegaban los aviones a las islas, pero nunca entraron en combate y por eso no son reconocidos por el Estado como veteranos de guerra (VGM).



Por su parte, la Comisión de Familiares que por la mañana será recibida en Olivos por Macri convoca para las 17:30 una misa en la catedral metropolitana, frente a la Plaza de Mayo, en homenaje a los 649 argentinos que murieron en Malvinas, que será presidida por el obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Enrique Eguía Seguí.



Organizados por los distintos centros de ex combatientes, las vigilas, actos conmemorativos y homenajes se multiplicarán en todas las provincias.



En Bahía Blanca, por ejemplo, habrá una vigilia desde la medianoche del sábado y un acto en la "Plaza de los Héroes" ubicada en la Falda y Cuyo donde se servirá chocolate caliente con tortas fritas elaboradas por el Ejército.