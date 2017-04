Esta semana, el HCD debatirá sobre el acceso a la información pública municipal

Esta semana, ingresará para su tratamiento al Honorable Concejo Deliberante (HCD) un proyecto de acceso a la información pública. El hecho tiene lugar luego de que fuera sancionada la ley nacional y derogado, en julio pasado, el Sistema de Información Ciudadana, regulado por la ordenanza Nº 8.323 (aprobada en 2001).



En relación a la ley federal, desde el bloque oficialista, indicaron que la actual propuesta fue elaborada con anterioridad a la sanción de la norma federal. Con respecto a la norma que dejó de regir, las autoras de la nueva iniciativa, Claudia Acevedo y Karina Llanes (Cambiemos) dijeron que "si bien su intencionalidad era acertada, no tuvo aplicación directa en ninguna de las gestiones, dado que su articulado 'per-se' queda abstracto, sin considerar. Además, que la misma no establecía un mecanismo adecuado de excepciones como busca establecer la presente".



Fuentes del oficialismo indicaron que la nueva norma respeta "los principios de máxima publicidad, celeridad, gratuidad e informalidad. Esto último, hace referencia a que es necesario acreditar causas para legitimar el pedido. Estos principios se encuentran vigentes en el artículo 13º de la Constitución Provincial, en los tratados internacionales y en la ley nacional".



De aprobarse el proyecto, los funcionarios que tengan la información quedarán obligados a darla a conocer. Esto evita crear un nuevo organismo burocrático.



Desde Cambiemos presentan la norma como la posibilidad de un mayor control ciudadano, más transparencia y un incentivo a la rendición de cuentas, la libertad de expresión y la democracia.



Las autoras expresan que el proyecto se basa en la necesidad de que "el municipio de Paraná establezca verdaderamente un 'Gobierno Abierto', entendiendo que tal es mucho más que una ideología o política pública determinada, sino que obedece a una necesidad tanto de los ciudadanos como de los gobernantes para abrir los datos y compartir la información".



Articulado. El primer artículo se fija que toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar información pública y recibirla de manera veraz, completa y oportuna. Esto implica el acceso a documentos correspondientes a organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo ente que funcione bajo jurisdicción del Estado local como a entes privados beneficiarios de aportes o subsidios provenientes de fondos públicos. También a aquello que alcance a quienes cuenten con permiso, licencia, concesión o cualquier forma contractual cuyo objeto sea la prestación de un servicio público o involucre a bienes del dominio público.



En el siguiente punto se define a la información pública como cualquier tipo de dato en custodia o control de una autoridad pública que resulte de interés general para la garantía, protección y efectivo ejercicio de los derechos individuales y colectivos consagrados por las Constituciones Nacional y Provincial.



Entre otras cuestiones, se puede solicitar la nómina de empleados públicos de planta permanente y funcionarios, categorías, márgenes de remuneraciones, viáticos, gastos de representación, presentismo y actuación de los mismos. También los datos referidos a licitaciones, contrataciones, presupuestos asignados y ejecutados, programas municipales, subsidios, compras, arrendamientos, declaraciones juradas.



La solicitud de información deberá ser planteada por escrito y contar con los datos del ciudadano. En cada caso, estará dirigida a la dependencia identificada como poseedora de la información requerida. Con el pedido se debe generar una constancia del requerimiento y un número de expediente del trámite para su seguimiento. El órgano competente debe responder el requerimiento en un plazo de 15 días hábiles. Este lapso puede prorrogarse por igual período mediante resolución fundada.



Excepciones. En el artículo 20º se detallan las excepciones a lo que se considera público. En este sentido, se hace referencia a aquella información que pueda revelar la estrategia en una causa judicial o el secreto profesional; que refiera a datos personales vinculados a la intimidad; que sea de la confidencialidad de terceros; que pueda dañar intereses comerciales y económicos legítimos o lesionar el principio de igualdad entre oferentes; que afecte la seguridad pública; la elaboración de políticas públicas, las relaciones intergubernamentales, la ejecución de la ley, prevención, investigación y persecución de delitos, exámenes y auditorías.



El régimen de excepciones es extenso "con el fin de no utilizar conceptos que pueden ser muy abstractos o que tiendan a la vaguedad del lenguaje. Así queda en claro qué información puede entrar como excepción. En general, esto tiene limitaciones temporales mientras subsista una causa", dijeron desde el oficialismo. El agente público que obstruya el acceso a la información requerida, la suministre en forma incompleta o permita el acceso a información eximida, es considerado en falta grave y su responsabilidad estará regida por el ordenamiento jurídico general en los órdenes administrativo, civil, penal, disciplinario y/o político.



Los plazos expresados en la presente ordenanza se podrán ampliar al doble durante los primeros 360 días hábiles posteriores a la promulgación de la presente ordenanza con el fin de adecuar a los organismos obligados.-



El tratamiento de la ordenanza que pretende regular el acceso a la información pública municipal tendrá lugar este miércoles 5 de abril a partir de las 9.30 en el recinto de sesión del parlamento local. "Esperemos que sirva de ejemplo para una próxima ley provincial, que es un vacío normativo que tenemos", sostuvieron desde Cambiemos.



Límites a supermercados y seguridad municipal



Este miércoles 5 de abril también tomará estado parlamentario en el HCD local un proyecto de ordenanza que promueve la creación del "Centro de Seguridad Municipal".



Según se indicó, el objetivo de este ente sería "afianzar las condiciones de convivencia social en el marco del espacio público".



La iniciativa es impulsada por el edil Pablo Hernández (Cambiemos), quien argumentó la necesidad de que exista este organismo como una presencia en la vía pública que buscará "constituirse en la primera respuesta de carácter inmediato que brinde el Estado Municipal ante hechos que alteren el orden público, dañen el patrimonio o pongan en riesgo la seguridad de los vecinos", señaló.



En cuanto a sus atribuciones, se prevé "establecer y planificar políticas estratégicas, llevando a cabo acciones de contralor municipal y acompañar a las autoridades en el labrado de actas y/o multas, decomisos y clausuras encuadrables en las tipificaciones normativas de jurisdicción municipal".



También "podrá solicitar auxilios de dependencias municipales, provinciales, nacionales y la intervención de la fuerza pública.



Sus integrantes, se detalló oficialmente, no portarán armamento de ninguna naturaleza y, según explicó Hernández, "su rol será el resguardo del mobiliario y de la convivencia ciudadana, en el marco del espacio público urbano", detalló.



Por otro lado, con despacho favorable de la Comisión de Legislación, ingresará para su tratamiento la reglamentación para la habilitación de supermercados en Paraná.



Una ordenanza contempla reglamentar la habilitación, instalación, ampliación, modificación, transferencia, traslados, cambios de rubro, localización y funcionamiento de autoservicios, minimercados, supermercados e hipermercados en el ejido de esta capital.



La iniciativa, autoría de la concejal Elsa Salazar (Cambiemos), establece como distancia mínima de emplazamiento entre locales de similares características, las siguientes: a supermercados, 600 metros; autoservicios, 400 metros; locales de tres o más rubros y una superficie superior de 150 m2, 200 metros.



La distancia mínima, se indicó, "estará sujeta a las pautas precedentemente expuestas y a la reglamentación que a tal efecto dicte el Departamento Ejecutivo".



Se aclaró asimismo que "la presente iniciativa determina que sus disposiciones solo serán de aplicación para solicitudes de habilitación de futuros emprendimientos, motivo por el cual los trámites de localización, habilitación y transferencia iniciados con anterioridad, se regirán por las normas vigentes al momento en que se iniciaron". (El Diario)