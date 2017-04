Harán un festival solidario en el CGE por los descuentos a los docentes

Este domingo 2 habrá un festival solidario frente al Consejo General de Educación (CGE), que permanece tomado por los docentes desde el jueves. Será a las 18, en Córdoba y Laprida, en Paraná, y no se suspende por lluvia. Los organizadores solicitaron llevar un alimento no perecedero, aunque también dijeron que "habrá una alcancía para aquellos que quieran realizar una contribución económica".Es que el sector docente reclama por los descuentos por huelga que realizó el gobierno provincial. Hay casos en el que una docente cobró sólo $900: es el caso de Nilda Silva; otros, como Evangelina Ronconi, que percibió $10.000 de menos; o el de Lorena Poyanaz, que sin hacer paro le aplicaron una quita en su salario de $13.000. A Marina Hergenreder le fue peor: en su cuenta sueldo tiene $0.A propósito, la filial María Grande de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) organizó un viaje para este domingo a Paraná para participar de ese festival solidario."Apoyamos con toda la fuerza la toma del CGE y exigimos al Gobierno provincial la inmediata regularización y corrección de los sueldos mal liquidados desde hace ya varios meses. Reclamamos que se deje sin efecto ya las resoluciones 2565/16 y 2566/16, las cuales tienen una función burocrática y persecutoria, y que sólo interfieren en la labor pedagógica de los equipos directivos, perjudicando toda la tarea institucional. Los compañeros docentes en cargos directivos no son ni deben ser funcionarios del ajuste, son trabajadores de la educación que tienen una enorme tarea institucional junto con los demás docentes, con los estudiantes, los padres y todo el personal", dijeron desde Agmer María Grande."Que quede claro que, para nosotros, mientras haya descuentos indebidos en Entre Ríos vamos a decir públicamente que estamos frente a un robo de guante blanco y que ésta es una política de estafadores y delincuentes -señaló la entidad sindical-. Devuelvan todos los descuentos y todo lo que nos han robado ya, y abandonen este nuevo sistema de liquidaciones que no es otra cosa que un sistema de robo y estafa. No nos cansaremos de decirlo hasta que sea dejado de lado y se respete al que trabaja y enseña. Por otro lado, recordamos a cada docente que tiene la posibilidad de presentar Telegrama Obrero por falta de pago de la remuneraciones y por no poder de esta manera llegar al lugar de trabajo".