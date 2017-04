Procrear: Prevén ampliar el número de beneficiarios a más de 30 mil subsidios

Tomás Bibiloni, coordinador del Plan Procrear, precisó este sábado que fueron 160.000 las solicitudes que recibieron a la etapa que venció ayer para el plan Solución Casa Propia y que debido a la gran demanda prevén ampliar a más de los 30.000 subsidios fijados en un principio gracias a un mecanismo de inteligencia presupuestaria.



"Se inscribieron 160.000 personas al Procrear. De la selección deberían quedar 30.000 beneficiarios pero estamos pensando en que pasen sean más", señaló Tomás Bibiloni y aclaró que no será con un ampliación presupuestaria sino con una reasignación que dependerá de aplicar una fórmula de inteligencia presupuestaria.



El funcionario detalló que las condiciones principales para acceder a este subsidio se ubica: no ser propietario, que los ingresos mínimos sean iguales a dos salarios mínimos y cuatro como máximo y tener entre 18 y 55 años, entre las más importantes.



"Procrear les mandará un mail a los seleccionados diciendo que son beneficiarios del subsidio y que deben acercarse con el número del mismo al banco de su preferencia", indicó Bibiloni.



Precisó que el subsidio dependerá de la situación del inscripto y del valor de la vivienda. "Hasta viviendas de $ 1,2 millones, el subsidio es de entre $ 300.000 y $ 400.000 y para una vivienda que supere ese monto hasta $ 1.650.000 el subsidio es de $ 200.000 o $ 300.000".



"Queremos remarcar que se están haciendo muchas acciones juntas para solucionar el problema del déficit habitacional de Argentina que es gravísimo", indicó el coordinador del Plan Procrear. En ese sentido señaló que el problema habitacional se está abordando con distintos mecanismos.



"Para los que ganan más de $ 32.000, están los nuevos programas hipotecarios. Para los que ganan menos de $16.000 estamos construyendo 70.000 viviendas en todo el país. Y en ese segmento hay una preponderancia de la vivienda en mal estado; a ellos les ofreceremos un crédito para mejorarla", dijo.



"Todos los que se anotaron en el Procrear y que por un motivo u otro no fueron seleccionados, seguirán abriéndose inscripciones y esas personas tendrán un puntaje adicional para la segunda inscripción, que se estima será en el segundo semestre pero aún no tiene fecha", indicó.



"La semana que viene lanzamos la línea construcción del Procrear. Y el mes próximo lanzaremos la línea de mejoramiento", adelantó.