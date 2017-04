Marcha en Plaza de Mayo y en varias ciudades a favor del gobierno de Macri

Miles de personas se congregaron esta tarde en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, y en diferentes puntos del país en el marco de la convocatoria a una "marcha por la democracia" que se realizó a través de las redes sociales con el nombre "#1A". La movilización pretende manifestar un apoyo al Gobierno y ser la contracara de las marchas que se realizaron durante las últimas semanas con discursos netamente opositores al gobierno del presidente Mauricio Macri.Los manifestantes empezaron a concentrarse a las 18 en las principales plazas del país: en la capital, el Obelisco, la Plaza de Mayo y varias esquinas y plazas se convirtieron en punto de encuentro para miles de ciudadanos que concurrieron con carteles de apoyo al gobierno y a la democracia, la paz y la libertad.Durante la semana, la marcha comenzó a gestarse en las redes sociales tras las advertencias de altos funcionarios nacionales y referentes de Cambiemos sobre el presunto accionar "antidemocrático" de sectores de la oposición. Asimismo, la convocatoria se da luego de las marchas del 24 de marzo en conmemoración del último golpe militar, donde sectores kirchneristas y de izquierda lanzaron duras críticas contra la Casa Rosada y el Presidente, y las movilizaciones de las dos CTA, que amenazaron con continuar con un "plan de acción" hasta terminar con el "ajuste".Durante la semana el Gobierno se desentendió de la movilización y aclaró que no participó de la convocatoria sino que se trata de una movilización "autoconvocada a favor de la democracia", según indicó, entre otros, el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Pese a que el oficialismo aclaró que "no participa", agradeció el respaldo y defendió la voluntad de manifestarse públicamente de quienes lo hicieron.En el mismo sentido, la jefa de la Coalición Cívia, Elisa Carrió, aseguró que "el Gobierno es el que está a cargo de la responsabilidad de llevar adelante la República" y "no necesita de manifestaciones", y desde el radicalismo, el presidente del Comité Nacional, José Corral, afirmó que su partido "no participa ni convoca" y agregó que "la discusión con el kirchnerismo es en las urnas, no en las calles para ver quién llena más la plaza".En las movilizaciones no hubo dirigentes oficialistas de primera línea, pero luego de que finalizara, el presidente Mauricio Macri, su vice Gabriela Michetti, la diputada Elisa Carrió y varios miembros del Gabinete y de Cambiemos publicaron mensajes en las redes sociales apoyando a la democracia y la república, muchos de ellos ilustrados con fotos de la movilización.En Twitter, se utilizó el hashtag #1A para convocar a la marcha bajo las leyendas "todos salimos a la calle, cada minuto somos más" y "#1A por la democracia".