Bosquejan una ley provincial para atender necesidades de personas con autismo

Concientizarán sobre el autismo con una suelta de globos en Plaza Mansilla

Promover la concientización sobre el autismo es un objetivo del gobierno provincial, que por estas horas impulsa el contacto con representantes de distintos sectores vinculados a esa patología para la elaboración de una ley provincial que atienda las necesidades de las personas que lo padecen. El 2 de abril es el Día Provincial de la Concientización sobre el Autismo y es por ese motivo que, a las 19, en Plaza Mansilla, tendrá lugar una suelta de globos para sensibilizar sobre la temática.En este sentido, el senador Ángel Giano precisó que, "a pedido del gobernador Gustavo Bordet, estamos abocados a conformar una mesa de trabajo para poder elaborar, en el menor tiempo posible, un proyecto de ley provincial, como tiene Santa Fe, que no sea sólo una adhesión a la Ley nacional. La idea es trabajar juntos diputados y senadores y que tengan participación activa todos los actores vinculados al autismo", expresó el legislador.También precisó que estuvo dialogando sobre el tema con la diputada Rosario Romero y la titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce, y "la semana que viene mantendremos una reunión con la Asociación de Padres de Niños y Niñas con Autismo, Iosper, y con profesionales de la salud".Además, el senador comentó que tomó contacto las autoridades del Ministerio de Salud de Santa Fe para interiorizarse de la ley que se aplica en la vecina provincia hace dos años y la experiencia que vienen teniendo.Por su parte, el ministro de Salud, Ariel de la Rosa, destacó la iniciativa conjunta entre esa cartera y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) para "crear un registro único de niños con trastornos de autismo y así cuantificar la estadística provincial, teniendo en cuenta que mundialmente uno de cada 68 niños puede tener la patología".A su vez, explicó que "el autismo es de difícil detección a edad temprana porque los médicos pediatras y docentes muchas veces no están entrenados en el trastorno y eso retrasa el diagnóstico". En este sentido, puntualizó que el éxito en el tratamiento está en el diagnóstico precoz y la estimulación temprana". "Dentro de los trastornos diagnosticados hay variantes que van de menor a mayor complejidad", redondeó.Finalmente, De la Rosa destacó la importancia de mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos autistas.Esta enfermedad presenta una serie de trastornos que afectan la habilidad para interactuar y comunicarse socialmente, que pueden o no estar acompañados por algún retraso intelectual. Su diagnóstico se dificulta por la falta de un examen médico que pueda confirmarlo, sin embargo suele detectarse alrededor de los 18 meses de edad evaluando la conducta y el desarrollo del niño.Se están realizando estudios para saber cuáles son las causas del autismo pero aún no se conocen todas. Aún así, se sospecha que hay una predisposición genética pero que además influyen otros factores ambientales, biológicos, conductuales y del embarazo.Las señales de alerta que pueden aparecer en el chico con autismo son:- Falta de respuesta cuando lo llaman por su nombre (a partir del año de edad).- No señala objetos mostrando su interés (a partir de los 14 meses de edad).- No juega con situaciones imaginarias (a partir de los 18 meses de edad).- Evita el contacto visual y prefiere estar solo.- Retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje.- Falta de reciprocidad ante la demostración de los sentimientos de otras personas.- Irritabilidad frente a cambios mínimos.- Repetición de palabras o frases.- Movimientos incontrolados del cuerpo, sobre todo de las manos.Asimismo, se remarcó que si bien no existe una cura para la enfermedad, los tratamientos ayudan a desarrollar las habilidades que se ven afectadas. Los tratamientos de estimulación temprana consisten en terapias específicas para mejorar el habla, el caminar y la interacción social.