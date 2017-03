Bordet: el plan de gobierno se ejecuta "sin ajuste ni reducción presupuestaria"

El gobernador Gustavo Bordet presidió este viernes una nueva reunión de gabinete junto al vicegobernador Adán Bahl y los presidentes de los bloques legislativos del Frente para la Victoria. Se trabajó en torno a las cuentas públicas, a la relación con el gobierno nacional y los municipios, a las negociaciones que se mantienen con los gremios en el marco de las paritarias estatales y a la realidad política de la provincia. Bordet pidió a sus funcionarios "un compromiso que permita salir a mostrar la gestión en todo el territorio", y ratificó "la decisión de continuar el diálogo con los docentes en el marco de las paritarias para arribar a un acuerdo responsable".El mandatario señaló que "nuestra gestión mantiene un ritmo importante materia de obra pública ya que no se paralizó en ningún momento, lo estamos haciendo sin recurrir al ajuste ni a la reducción presupuestaria en áreas sensibles como la salud y la acción social". Agregó que "venimos realizando un proceso de ordenamiento financiero sin comprometer los recursos económicos, hay una enorme cantidad de acciones que a diario realiza este gobierno y le pedí a los funcionarios que lo pongamos en valor en todo el territorio".Giano remarcó la disposición al diálogo que mantiene el gobierno con los docentes para encontrar un acuerdo en el marco de las paritarias del sector y apuntó. "Respecto a la situación con los docentes, el gobernador dijo que el diálogo continuará y que las paritarias están abiertas. No hay ninguna situación que tenga que ver con incumplimiento de compromiso por parte del gobernador y su gabinete. Se garantiza que no habrá un aumento por debajo de la inflación, el 18 por ciento ofrecido es el piso. El diálogo es permanente para poder solucionar la situación y que en Entre Ríos los niños y niñas puedan tener clases, sobre todo en escuelas públicas"."Hay dirigentes que están pensando sólo en un rédito político teniendo en cuenta que es un año electoral. En el caso de los legisladores debemos tener la responsabilidad de acompañar al gobierno provincial en todo lo que hace falta en la Legislatura y redoblar los esfuerzos para que la gestión sea responsable y cumpla los objetivos", afirmó.En otro orden, calificó de "infundadas" las críticas que realizaron algunos legisladores de la oposición a la gestión provincial, y advirtió que algunas políticas económicas del gobierno nacional "influyen negativamente en el contexto social", y explicó que la provincia asume con fondos propios la ejecución de obras públicas debido a que se ha restringido el aporte de la Nación."Las únicas obras que hay en la provincia las ejecuta el gobierno provincial. Nación no ha mandado más recursos a Vialidad, por eso no se pueden hacer más obras en los caminos, y ha transferido los recursos de programas de salud como Remediar y los educativos. Mientras Entre Ríos aumentó un 51 por ciento de sus recursos, Nación sólo lo hizo en un 21 por ciento, es decir que están administrando, gastando e invirtiendo mal".En el mismo sentido, el diputado Juan José Bahillo apuntó que "las provincias no pueden estar ausentes de las consecuencias de las medidas que toma el gobierno nacional que lleva adelante un modelo económico de achicamiento del gasto sin importar si se afectan programas sociales o si se afecta la obra pública, y que de alguna manera también es reticente con fondos hacia las provincias porque anteriormente las obras nacionales las financiaba en su totalidad el gobierno nacional y ahora no sólo que no hay prácticamente nuevas obras del gobierno nacional sino que las que son con financiamiento nacional hay que cofinanciarlas con la provincia".Destacó por el esfuerzo que realiza la gestión provincial para mantener el equilibrio en sus cuentas públicas y apuntó: "La provincia trabaja en ordenar las cuentas públicas y en darle la previsibilidad necesaria para llevar adelante la gestión. Trabaja sobre el gasto, pero en el mejoramiento, en la calidad del gasto, no en el ajuste indiscriminado que no tenga en cuenta las cuestiones sociales o el ingreso de los trabajadores. El gobernador hizo eje en estas cuestiones en la reunión de gabinete", completó Bahillo.