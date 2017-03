Anunciaron préstamos de hasta 60 mil pesos para jubilados

Los nuevos créditos que lanza el ANSES llevarán de 40 a 60 cuotas el plazo máximo de cancelación, con un interés del 24 por ciento anual, y mantendrán en el 1 por ciento los gastos administrativos, lo cual representa un ahorro proyectado anual para los jubilados de 1000 millones de pesos.De esta forma ARGENTA permite obtener préstamos personales de entre 5000 y 60.000 pesos, a devolver en 12, 24, 48 o 60 cuotas.La operatoria mejora las condiciones del plan anterior, que tomaron en pocos meses más de 180.000 personas, a un promedio de 21.000 pesos para cada uno, por un monto global de casi 3900 millones de pesos.Para tramitar el préstamo, el titular debe solicitar un turno previo a través del sitio web www.argenta.anses.gob.ar , opción Quiero mi préstamo, o bien desde la línea gratuita 130.El día del turno los jubilados o apoderados deberán presentarse con el DNI en la oficina de la ANSES asignada y elegir el monto del préstamo y la cantidad de cuotas siempre que tenga cupo disponible.La relación cuota/ingreso no debe superar el 30 por ciento de los ingresos netos mensuales.El dinero será acreditado directamente en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social del titular, quien puede extraer hasta el 100 por ciento del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio.El monto se depositará en la cuenta dentro de los cuatro días hábiles desde la aprobación del crédito.Al formular el anuncio en el Centro de Jubilados "Puerto Libre" de San Isidro, el Presidente destacó las acciones que implementó el Gobierno para reconocer el esfuerzo que los adultos mayores "han hecho por el país"."Ustedes fueron personas que nunca se rindieron, que siempre empujaron y batallaron por sus familias y por su país. Es reconocer la importancia de la cultura del trabajo, desde donde los argentinos vamos a progresar", puntualizó el Presidente.El jefe de Estado formuló el anuncio acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.Macri realizó una recorrida por ese espacio, ubicado junto al Río de la Plata, donde charló con las personas que asisten diariamente a realizar actividades recreativas, entre ellas Julio Torcello, un jubilado que acaba de cumplir los 99 años.El Presidente señaló que el Programa de Reparación Histórica está llegando al millón de beneficiarios y resaltó que casi la mitad de ellos pasó de cobrar la jubilación mínima a recibir montos superiores consolidados.Del mismo modo, mencionó el convenio entre la ANSES, el Ministerio de Turismo y la empresa Aerolíneas Argentinas para que los afiliados puedan viajar en avión "por todo el país" como lo hicieron ya alrededor de 28.000 personas a través de ese plan.El Presidente remarcó la importancia de que "esta pequeña recuperación" económica que está experimentando la economía "no se detenga y prosiga los próximos 20 años".Advirtió que si bien no ha alcanzado aún a algunos sectores "las cosas van en el camino correcto" y el Gobierno está realizando "lo necesario para que el país crezca", con bases "sólidas, sin parches, sin atajos y sin mentiras"."No es verdad que esta Argentina excluye a algunos", remarcó Macri y señaló que "todos tienen la posibilidad de capacitarse"."El 2017 va a encontrar al país creciendo y así sucesivamente en los años siguientes. Los argentinos unidos somos imparables y por eso decimos que 'sí, se puede'", enfatizó.A su vez, Vidal subrayó que "no queremos más una Argentina donde le tengamos que deber algo a alguien, a Néstor, a Cristina, a Mauricio, a María Eugenia"."Queremos un país donde nuestros derechos se cumplan porque es lo que corresponde, que el gobierno piense en nosotros y sea honesto y todos los días haga lo que debe porque es lo que corresponde, porque para eso nos dieron su voto y porque ustedes son los jefes y nosotros los empleados", afirmó.Además, Vidal advirtió respecto de la situación con los sindicatos docentes que "el sistema educativo, las escuelas, no son del Presidente, ni mía, ni de los dirigentes gremiales", sino "de los chicos"."Es por ellos que tenemos que trabajar y es a ellos a quienes tenemos que poner en primer lugar", apuntó.Julio Torcello, quien fue invitado por el Presidente a compartir el escenario, afirmó que se siente "muy feliz con la Patria" y que el "derrotero" que emprendió el Gobierno "es único y dentro de cuatro años estaremos entre los mejores países del mundo".En cuanto al programa de Reparación Histórica, permitió que unos 900 mil jubilados mejoraran sus haberes en un 25 por ciento de promedio y comenzaran a recibir una remuneración media a 10.407 pesos.Además, el 44 por ciento de los beneficiarios que ingresaron en el programa pasó de cobrar la jubilación mínima a recibir montos superiores consolidados.Esta etapa de la Reparación significó aproximadamente 24.000 millones de pesos que fueron a manos de los jubilados.Otros datos suministrados por la ANSES señalan que más de 180.000 acuerdos se realizaron a través de la huella digital, hubo alrededor de 40.000 casos sorteados por la Justicia y se registraron 14.000 homologaciones."Cuando asumimos, vimos que había más de 500 mil jubilados que habían hecho juicio a la ANSES porque cobraban de menos", señaló Basavilbaso.Puntualizó que a partir de esa situación, el Gobierno diseñó un plan que luego le presentó al Congreso "que no sólo incluyó pagar los juicios, sino también ajustar las jubilaciones inclusive a los que no habían planteado demandas".Dijo que la gestión anterior puso en agenda "otros temas, como el de los fondos buitres, no hablaba de la deuda con nuestros jubilados" y hasta desconoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había ordenado que pagara.