Video: Salsa, cine y música durante la protesta de Agmer en el CGE

La seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) decidió protestar dentro de las instalaciones del Consejo General de Educación (CGE). La medida comenzó en horas de la mañana del jueves y luego pasaron la noche en el lugar. Solicitan dar marcha atrás con los descuentos por días de paro y que se den respuestas a sus reclamos salariales.Una de las acciones que llamó la atención de quienes pasaban por el lugar en horas de la noche fue la música en el edificio. Un transeúnte que se acercó a la zona envió un video acriticando "el jolgorio" que, según sus expresiones, observó en pleno centro cívico. Es que los manifestantes decidieron darle un toque de "originalidad" al reclamo con clases de salsa. También hubo cine y pintaron un mural."Estamos con los docentes, compañeros de ATE, estudiantes de las distintas facultades. Los docentes decidimos protestar en el CGE, debido a las malas liquidaciones, teniendo en cuenta además que hay una responsabilidad concreta frente a esa situación", indicó a, la dirigente Alejandra Gervasoni.´Sobre las actividades, en el marco de la protesta, contó que "hay compañeras que pintaron un mural, leímos documentos de adhesión, se pasaron películas, y compañeros músicos nos apoyaron a través de la música".Tras ello, Gervasoni señaló que "los docentes están cansados de cobrar magros salarios, de un gobierno que se ríe y se otorga aumentos del 75 por ciento, y no es porque trabajen tanto. Estamos agotados", remarcó.Por otra parte, la dirigente de AGMER Paraná, dio cuenta que se hicieron presentes "cuatro personas, creo que eran vocales políticos, pero esperábamos personas de más peso, porque ellos no tenían nada para decirnos. Lo esperábamos a (José Luis) Panozzo (presidente del CGE), pero no está en la provincia, todos viajan".Finalmente, afirmó que el gremio no está dispuesto "a bajar ninguna bandera" y advirtió: "seguiremos siendo miles en la calle".Sobre el video, desde el gremio aseguraron que es un taller de salsa para jubilados que se desarrolla los jueves y que los participantes se trasladaron para realizarlo en el CGE como adhesión a la protesta.Cabe recordar que en la víspera, el gobernador, Gustavo Bordet, adelantó que harán una nueva oferta salarial a los maestros.Asimismo, se refirió al la toma del CGE y subrayó: "La protesta es un derecho que tienen los trabajadores, pero esto tiene un límite, que es el no dejar trabajar a quién sí quiere hacerlo: El estar en el CGE no es lo adecuado, porque esto impide que se trabaje normalmente a quienes prestan allí servicio y labor. Hay que poner una cuota racional, más cuando nosotros no hemos cerrado el diálogo y pensamos hacer una nueva propuesta".