Aspirantes a juez deben firmar "expresión de conformidad" para pagar Ganancias

El formulario, que empezó a circular entre los magistrados, es del Ministerio de Justicia de la Nación. Fuentes oficiales advirtieron al diario La Nación que los candidatos no están obligados a firmar esta declaración, pero al mismo tiempo señalaron que el presidente Mauricio Macri lo tendrá en cuenta cuando tenga que decidir el nombre del elegido en la Corte.



El texto de la declaración se titula "expresión de conformidad" y establece que el que firma da expreso consentimiento para someterse al régimen del impuesto a las ganancias. Dice, además, que para el caso que lo disponga la normativa da su conformidad "para ser transferido de la justicia nacional ordinaria con asiento en la ciudad de Buenos Aires al ámbito del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires".



Los dos temas son de alta sensibilidad para los jueces, que vieron con horror que los candidatos a magistrados sean invitados a firmar este documento que lleva el membrete del Ministerio de Justicia.



Con respecto al impuesto a las ganancias, el Congreso aprobó en diciembre pasado, a instancias de la oposición, una ley que modifica el tributo y obliga a los nuevos jueces que se incorporen al Poder Judicial a pagarlo.



La Corte interpretó que la medida alcanza a aquellos que ingresen desde fuera de la Justicia, es decir que los secretarios que ascienden siguen eximidos del pago de Ganancias. Ricardo Lorenzentti se involucró personalmente en la redacción del texto legislativo trabajando con los senadores del PJ.



También deben pagar Ganancias los fiscales y los defensores oficiales que lleguen a sus cargos desde afuera. Los que asciendan o provengan de la defensoría, la fiscalía o del Poder Judicial no son alcanzados por la norma, interpretó la Corte.



El papel que el ministro Germán Garavano propone firmar a los jueces va contra esa interpretación de la ley.



El otro asunto no menos ríspido es el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires, como lo establece la Constitución reformada en 1994. El Gobierno avanzó con la firma de un convenio para que sean transferidos progresivamente juzgados penales nacionales vacantes a la ciudad.