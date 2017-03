Agmer Paraná permanece en el acceso al CGE, a la espera de respuestas

Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

Agmer Paraná decidió permanecer en el acceso al Consejo General de Educación para pedir "respuestas favorables al gobierno" respecto de varias cuestiones: piden "dar marcha atrás con los descuentos por los días de paro; derogar las resoluciones 2565 y 2566; y que la liquidación de los salarios de los trabajadores de la educación vuelva a estar en manos del Estado".



En diálogo con Elonce TV, Claudio Puntel, secretario general de Agmer Paraná, explicó que "nos preparamos para pasar la noche y esperamos que se acerque algún funcionario de gobierno. No estamos entorpeciendo el normal funcionamiento del CGE, ya que no hemos impedido el paso a nadie. Hay compañeros que vinieron a hacer reclamos, hay trabajadores del organismo, no afectamos las actividades ni las instalaciones".



Asimismo, consideró que "llegamos a medidas de este tipo porque estamos hartos e indignados frente a la falta de disposición al diálogo y de que ningún funcionario de educación nos reciba alguna vez cuando venimos en movilización. Siempre encontramos el CGE cerrado con llaves y con un cordón policial para impedirnos el paso".



Por su parte, Alejandra Gervasoni, secretaria de Jubilados de Agmer Paraná, informó que "queremos tener el mismo aumento que tuvo el sector político el año pasado, que fue de un 40%, y a principio de este año 35%. El gobernador dice que no le parece adecuado que nos manifestemos y a nosotros no nos parece adecuado el aumento exacerbado que ha tenido el sector político, mientras hay una sociedad de trabajadores con sueldos de hambre".



Manifestó que el 18% que se ofrece "es una vergüenza" y aseguró que "no lo vamos a aceptar".



Sobre el sector de jubilados, dijo que "están esperando el decreto de ese aumento para ver cuál es el porcentaje en blanco y negro. Sabemos que cuando hay porcentajes en negro en los aumentos salariales, no llega ni a la Caja de Jubilaciones ni a la obra social y no les llega ni un solo peso a los jubilados. Vamos a demostrar que la clase trabajadora existe porque resiste".



Finalmente, Eugenio Medrano, secretario general de Agmer Nogoyá, expresó que "si los compañeros quieren continuar con la lucha lo seguiremos haciendo. Lo que hoy se manifiesta es genuino, estamos cansados de que nos ninguneen y nos paguen los sueldos en cuotas". Elonce.com