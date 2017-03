Los jueces mayores de 75 años deberán informar si tienen causas en curso

Política La Corte Suprema resolvió que los jueces deben ejercer hasta los 75 años

El camarista platense Leopoldo Schiffrin, justamente demandante en la causa sobre la que se expidió el martes último el máximo tribunal, presentó su renuncia, que, ahora deberá ser analizada por el ministro de Justicia, Germán Garavano.Fue la propia jueza quien cuestionó, en declaraciones formuladas a radio Cultura, el plazo que le impuso el Consejo: "Me mandan una notificación que tengo 24 horas para responder como si me fuera a esconder, o salir del país, como si fuera una delincuente", se quejó.La validación del tope de 75 años para el ejercicio de la función judicial se coló también en el marco del plenario del Consejo de la Magistratura cuando, en el inicio, su presidenta, la abogada Adriana Donato, informó el envio de oficios a 27 magistrados para que informen su situación en relación a la permanencia en sus cargos, hecho que fue cuestionado por el diputado nacional del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade, quien objetó que eso lo haya realizado "sin consultar".Entre esos magistrados, se encuentran un juez de casación, el vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, David Rubens; 14 jueces de Cámara -entre ellos el juez de la Cámara de Apelaciones de La Plata, Leopoldo Héctor Schiffrin, protagonista de la decisión de la Corte Suprema-; y 11 jueces de primera instancia, entre ellos María Romilda Servini y Ricardo Bustos Fierro.De acuerdo con lo establecido por el máximo tribunal en un fallo mayoritario que contó con el voto de tres de sus cinco miembros -Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda-, los jueces mayores de 75 años que pretendan permanecer en sus cargos deberán ser designados nuevamente por el Poder Ejecutivo de la Nación y contar luego con el acuerdo del Senado.La resolución de la Corte Suprema de Justicia contó además con el voto en disidencia de Carlos Rosenkrantz, mientras que la restante integrante del cuerpo, la ministra Elena Highton de Nolasco, no participó del fallo justamente por estar personalmente involucrada en el tema, con un fallo firme de la Justicia a favor de su continuidad en el cargo más allá de diciembre próximo, cuando cumpla 75 años.En tanto, en las declaraciones que formuló , la jueza Servini de Cubría, quien ocupa el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 desde hace 25 años, precisó que está jubilada desde el año 1994 pero que no pueden forzar su renuncia."Cuando (Domingo) Cavallo era ministro de Economía nos quiso sacar la jubilación privilegiada de jueces. Yo previo a eso me jubilé pero nunca presenté la renuncia", explicó la magistrada, quien afirmó que "nunca" se la habían pedido ni tampoco se la pueden pedir porque "eso sería un apriete, salvo que haya cometido un error muy grande".En ese marco, reiteró que el fallo de la Corte Suprema está "digitado" en su contra y volvió a apuntar por eso -tal como lo hizo ayer- contra el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti,"Si tenía alguna duda, ahora la tengo confirmada, no tiene explicación todo este movimiento, este apuro en el momento preciso", dijo hoy Servini quien tiene bajo su jurisdicción dos causas que apuntan contra el titular de la Corte, iniciadas por la diputada Elisa Carrió, entre otros expedientes que, a juicio de la líder de la Coalición Cívica, comprometen los intereses del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti."La Dra. Servini es la única magistrada en todo el país que tiene abiertas investigaciones en las que está involucrado el Presidente de la Corte. La suscripta y miembros del partido al que pertenezco hace años que investigamos la corrupción en el Poder Judicial, hemos realizado presentaciones judiciales y he conocido de otras como las que realizara el Dr. Monner Sans, todas fueron cerradas menos las que tramitan en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 a cargo de Servini", señaló Carrió en la carta que le remitió al presidente Mauricio Macri y que hoy difundió públicamente a través de las redes sociales.En este marco, expresó su preocupación porque "la jueza (por Servini) ya ha empezado a recibir planteos judiciales de nulidades al día siguiente del fallo 'Schiffrin', en causas con las que la suscripta y todos los argentinos deberíamos tener un compromiso total por búsqueda de la verdad y la justicia".Por ese motivo, adviertió, siempre en relación a Servini de Cubría, que "una de la juezas que tiene a cargo causas de gran impacto institucional y que además tiene a cargo la competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires en un año en el que hay elecciones legislativas nacionales, está sufriendo 'chicanas judiciales' que intentan socavar la legitimidad de su jurisdicción, atacando todo lo por ella actuado en estos años".