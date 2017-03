Bordet hizo un balance positivo de su viaje a Holanda

El gobernador Gustavo Bordet realizó un balance positivo de su viaje a Holanda, junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri. "Fue una experiencia importante en todo sentido", dijo el mandatario y mencionó la posibilidad que tuvo de mantener contactos para "acordar algún tipo de cooperación técnica y, en materia de infraestructura, en lo que tiene que ver en obras para prevención de inundaciones y puertos".El Gobernador destacó, además, que "estas oportunidades son buenas para conversar con el Presidente algunos temas que tienen que ver con otro tipo de obras para la provincia, como las de saneamiento. Hay un programa que estamos abordado para cuatro plantas de tratamientos sobre ciudades que están a la vera del río Uruguay y que hoy no tienen, así que calificaría como productiva la misión a Holanda".Sobre el tema portuario, hizo notar que "Holanda tiene una vasta experiencia" en la materia y que "nosotros estamos poniendo en marcha los puertos de Entre Ríos. Hoy está operativo el de Concepción del Uruguay, desde donde por primera vez se están haciendo exportaciones con contendores en frío que llevan pollo, cítricos y leche elaboraba de la firma Baggio. También el viaje fue una oportunidad importante para interesar por el puerto de Ibicuy; y, además, está operativo el de Diamante con un convenio que acabamos de firmar con la empresa Cargill"."Nuestra aspiración máxima es poder tener habilitado el Puerto Ibicuy y, para ello, tuve varias reuniones con firmas portuarias y también con todo lo que tiene que ver con prevención en materia de inundaciones", subrayó.Ante una consulta, Bordet aseguró que "para nada" le pesó el hecho de haber sido el único gobernador que acompañó a Macri a la misión. "A esto lo organiza Presidencia y determina quiénes son los gobernadores que acompañan al Presidente. En este caso Entre Ríos, por el tipo de infraestructura que está requiriendo, que es prevención de inundaciones y portuarias, lo cual ameritaba la invitación"."En absoluto fue un peso; al contrario, para mi significa un gran reconocimiento que el Presidente nos haya realizado una invitación a un país y a un escenario tan importante como el que se está dando entre Holanda y Argentina", enfatizó.Respecto al diálogo con el Presidente durante el viaje, Bordet mencionó que "hay muchas obras que ya las venimos trabajando, como las de las plantas de tratamientos de afluentes que son con financiamiento del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y que ya están presentadas. Sobre ellas se viene trabajando y siempre una charla ayuda, y mucho, a que puedan agilizarse"."También hablamos de otras obras de desarrollo productivo que tenemos, sobre todo en el norte entrerriano, como el acueducto Mandisoví, cuyo proyecto hemos reformulado completamente y hay una comisión bicameral que se acaba de crear para su seguimiento, dirección y supervisión", indicó.Otro de los temas, agregó, fue "el cierre energético Norte Entrerriano, que abarca La Paz, Feliciano, Federal y Federación, y que tenemos también presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo", al igual que "proyectos para gasoductos, uno que es troncal, que va desde la ruta 127 hasta Chajarí. Esto va a dotar de gas natural a muchísimas ciudades del norte entrerriano que no tienen"."Hay muchos proyectos que no son sólo de infraestructura, sino también de desarrollo, que cambian la calidad de vida de los vecinos, que ya están presentados y que los abordamos para hacer un seguimiento más rápido en las conversaciones que tuvimos con el Presidente", sintetizó.Por otro lado, agregó que, además, con Macri "compartimos visiones de futuro para la provincia y lo hicimos también con otros funcionarios que participaron de esta misión y con empresarios que yo ya conocía previamente y que tienen intereses en Entre Ríos"."Tener la oportunidad de reunirme con los directivos de empresas, comentarles cosas de la provincia, que ellos me preguntaran sobre proyectos de desarrollo que están haciendo, todos con valor agregado, son una buena oportunidad siempre para plantearlo en términos futuro de la provincia", finalizó.