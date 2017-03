Vence el plazo para entregar formularios de becas universitarias y terciarias

Este viernes 31 de marzo vencen los plazos para la entrega de formularios de becas universitarias y terciarias que entrega el Instituto Becario."El Becario tiene una serie de programas de becas, de las cuales, el primer vencimiento para la entrega de formularios fue el 28 de febrero, y hoy estamos cerrando con las universitarias y terciarias", confirmó a, Claudia Gieco, subdirectora del Becario, quien adelantó que en esta oportunidad "no habrá prórrogas" porque es pretensión de la entidad "cumplir con los tiempos de pagos"."Estamos en el periodo de adjudicación, por eso las fechas son rígidas, porque después cada becario comienza a preguntar por la fecha de cobro y uno no puede darla si antes no termina con toda la evaluación", argumentó la subdirectora del Becario."Este año terminamos más de 50 mil formularios y adjudicaremos entre 30 y 35 mil becas", anunció Gieco.Sobre los tiempos de cobro, la funcionaria adelantó: "Las becas secundarias y rurales comienzan a ser pagadas en el mes de abril; y se empieza con la evaluación de las universitarias y terciarias, previstas para ser abonadas desde mayo".En la oportunidad, pidió "paciencia" a aquellos estudiantes que tramitan el beneficio por primera vez, debidos a que tales formularios son los últimos en analizar.