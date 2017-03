Servini de Cubría: "¿Soy una delincuente que me quieren sacar con urgencia?"

La jueza federal María Servini de Cubría consideró que el fallo de la Corte Suprema que restableció el límite de 75 años para ejercer la función judicial fue "digitado" en su contra, a fin de desplazarla de una causa que involucra al presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti.La magistrada argumentó que por la tarde salió el fallo de la Corte Suprema y al otro día, "a la mañana, un abogado, el doctor D`Álbora solicita la nulidad de toda la causa de la efedrina, donde está su defendido procesado, que va en una o dos semana a juicio oral"."Usted le parece que un abogado pida que me nombren un subrogante", se preguntó y cuestionó que "esa misma tarde lo estaban tratando en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué soy yo, un delincuente que me tengo que ir hoy mismo? En mis 42 años en la Justicia no he visto un caso así", manifestó en radio Mitre.Interrogada acerca de los motivos por los cuales le hacen esto, fue tanjante: "porque tengo causas que le molestan a ciertos personajes". Y puso como ejemplo "la denuncia contra el doctor Lorenzetti que no la cerramos y necesitan cerrarla",indicó Servini.Servini consideró que el fallo fue acelerado y forma parte de un intento de desplazarla de la investigación sobre un cambio de cheques entre clubes de fútbol y cooperativas, en el que se vincula a Lorenzetti."Lorenzetti está en la denuncia de la doctora (Elisa) Carrió (presentada en diciembre pasado), a mi no me surge nada. Es la causa de Fútbol para Todos y yo estoy investigando una mutual que la Cámara Federal me exigió que la investigue", indicó la jueza, de 80 años."La Cámara me pide que investigue esa financiera. Si hay un ilícito o no en la financiera no lo sé, pero lo tengo que investigar", explicó.Servini se expresó así luego de que la Corte Suprema reconociera este martes las facultades de la Convención Constituyente de 1994 y restableciera el límite de 75 años para ejercer la función judicial.El máximo tribunal abandonó lo decidido en el fallo "Fayt" de 1999, cuando había declarado nulo el artículo 99 inciso 4 de la Constitución, a partir de un reclamo del fallecido magistrado Carlos Fayt.El artículo de la Constitución al que la Corte le dio validez prevé que los jueces que pretendan seguir en funciones después de cumplir los 75 años obtengan un nuevo acuerdo del Senado y otro nombramiento del Presidente de la Nación."Yo me cansé. Desde chica lo único que he oído hablar es de justicia", resaltó y descartó involucrar al Poder Ejecutivo en la maniobra, apuntando directamente al Poder Judicial.Consideró que "hay otros jueces en esta situación que no hablan", pero que ella está "más allá del bien y del mal".Asimismo comparó: "Tengo 80 años, soy nacida el mismo mes y año que el Papa. Si él puede ser Papa para el mundo y está lúcido, yo también puedo ser jueza y estoy lúcida"."Yo tengo una acción declarativa de certeza del año 2009. Estoy igual que la jueza Elena Highton de Nolasco", resaltó y se preguntó: "¿Hay algunas declaraciones de certeza que sirven y otras no?".