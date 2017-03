Agmer Paraná protestó en el hall del CGE

Qué reclama Agmer Paraná

Política Agmer se suma a paro nacional de las CTA y movilización a Plaza de Mayo

Docentes nucleados en Agmer Paraná protestaron en el hall del Consejo General de Educación en reclamo de respuestas a las demandas del sector. Hubo presencia policial en el edificio."En el marco del paro nacional de CTA y Ctera con toda la docencia argentina movilizada en la pelea por apertura de la paritaria nacional y por la recomposición salarial para que no tengamos maestros por debajo de la línea de pobreza, vinimos al CGE a exigir las respuestas que todavía no nos han dado y que seguimos pidiendo", argumentó a A media mañana el programa que se emite por, Claudio Puntel, secretario general de Agmer Paraná.Según comentó, intentaron ingresar al edificio para hablar con algún funcionario del CGE, pero les cerraron las puertas y colocaron un cordón policial."Nosotros no estamos dispuestos a provocar un enfrentamiento con otros asalariados que se juegan el pellejo por un sueldo de pobreza al igual que nosotros", justificó el sindicalista. "Hoy pudimos ingresar desde temprano con compañeros que pasaron toda la mañana tratando de encontrar una respuesta sobre sus recibos de sueldo en el departamento de Liquidaciones y no la obtuvieron", agregó.AGMER adhiere al paro nacional convocado por las dos CTA para este jueves y según adelantó Puntel, el acatamiento en el departamento Paraná, "es muy alto, supera el 90%".Finalmente, el sindicalista subrayó: "Al mismo tiempo que enfrentamos el ajuste del gobierno nacional con un plan de lucha nacional del Ctera, queremos un plan de lucha provincial para frenar el ajuste en Entre Ríos"."Nos preocupa que desde el último Congreso de Agmer, hayamos quedado sin un plan de lucha provincial porque desde nuestra seccional llevábamos el mandato para continuar, porque no solo no hemos encontrado respuesta a la demanda por recomposición salarial, sino que también hubo otras medidas de tinte represivo por parte del gobierno provincial sobre los trabajadores de la Educación", denunció el vocero de Agmer Paraná.