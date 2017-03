Yasky: "Creemos que la Plaza de Mayo estará llena"

Política Las dos CTA marchan hoy a Plaza de Mayo

"Creemos que va a estar la plaza de mayo llena por la presencia de la CTA, de trabajadores que están siendo convocados por organizaciones que pertenecen a la CGT y muchos ciudadanos, familias, estudiantes y trabajadores que terminan su labor y pueden concurrir a ser parte" de la movilización", señaló Yasky.Los manifestantes se concentrarán a las 15:00 en la esquina de la Avenida de Mayo y la 9 de Julio, y desde allí marcharán hasta la Plaza de Mayo donde se realizará el acto central desde las 17:00.Las dos CTA y los sectores más duros de la CGT conformarán el Movimiento Intersindical Saúl Ubaldini (Misu), que tendrá hoy su bautismo, en coincidencia con el aniversario número 35 de la histórica movilización que encabezó el fallecido jefe cegetista en 1982."Los salarios tienen un techo miserable", señaló el sindicalista, quien reclamó que las negociaciones paritarias no tengan tope.Por otra parte, consideró que el Gobierno "embarró toda la cancha" con los docentes al no convocar a una paritaria nacional."Se está alargando este conflicto en la provincia de Buenos Aires chantajeando a los gremios. Nunca he visto un gobierno que diga nosotros vamos a seguir ofreciendo lo mismo ", señaló.