Ministros de Educación provinciales plantearon cuestionamientos a Bullrich

Varias provincias criticaron al Gobierno nacional por el atraso en el envío de fondos y el fin de la paritaria nacional

En la reunión del Consejo Federal de Educación, que congregó a ministros del área de todo el país en Salta, buena parte de los funcionarios provinciales dejaron sentado su malestar con dos temas puntuales: la decisión de la Casa Rosada de erradicar la paritaria nacional docente y el retraso en el envío de fondos, sobre todo del Fondo Compensador, una partida de la que dependen siete provincias para pagar el sueldo a los maestros.



"El Gobierno no puede desentenderse de la obligación de pagar el Fondo Compensador. Es una responsabilidad indelegable del Estado nacional", planteó a La nación uno de los funcionarios asistentes.



El Fondo Compensador asciende este año a $ 1743 millones. El gobierno de Mauricio Macri lo redujo un 25% y prevé eliminarlo del todo en 2019. A cambio, asegura, aumentará los fondos coparticipables.



Salvo los oficialistas, la mayoría de los ministros de Educación reclamaron, además, un aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), fijado este año en $ 1800 millones. Son $ 1200 por docente y por turno que la Nación distribuye en partes iguales entre todas las provincias.



Siempre por fuera del temario de la reunión, los reclamos más fuertes corrieron por cuenta de los representantes de Chaco, Santa Cruz, Catamarca, Salta y Río Negro. Asistieron también los ministros de Córdoba, Entre Ríos y Tierra del Fuego. No estuvieron, en cambio, los ministros de San Juan, La Rioja, Formosa, La Pampa y San Luis. La provincia y la ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Santiago del Estero enviaron a secretarios del área.



El ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, repitió que la decisión de eliminar la paritaria nacional no tiene marcha atrás. Ya lo había hecho en la última cita del Consejo Federal, reunido en febrero, en Mendoza. En ese momento no había estallado aún el conflicto con los maestros.



Bullrich ratificó que el año pasado se fijó un nuevo mecanismo para definir el salario inicial docente (un salario mínimo más el 20%) y que, por lo tanto, sostener la paritaria nacional no tiene sentido.

Fuente: La Nación