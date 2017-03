Jornada sobre narcotráfico: Michetti y Bullrich estarán este viernes en Paraná

Organizada por ese Ministerio y el Gobierno de la provincia a instancias de una propuesta formulada desde el bloque Cambiemos de diputados provinciales, tendrá lugar en Paraná la Jornada sobre narcotráfico y precursores químicos, destinada a la información y capacitación.



"Estamos muy conformes de poder generar esta primera jornada en la provincia, de que seamos sede de esa propuesta en la que incluimos a Córdoba y Santa Fe", dijo la diputada Ayelén Acosta. La legisladora provincial comentó que "en su momento se pensó en Corrientes también, pero entendimos que por ser la primera jornada debíamos trabajarlo en el marco de la región", explicó a El Diario.



Acosta precisó que "la propuesta formulada desde el bloque Cambiemos dio lugar a la jornada sobre narcotráfico y precursores químicos. Ahora el evento está organizado directamente desde el gobierno nacional con el gobierno de Entre Ríos".



Aludió a reuniones previas en las que "comentamos que tenemos esta problemática en la provincia y la intención de trabajar en conjunto, para ver de qué forma podía bajar el Ministerio de la Nación".



A la luz del análisis formulado en algunas comisiones, Acosta trasmitió: "Entendemos que Entre Ríos no es una provincia donde haya una fuerte producción de cocaína, pero sí de paso. Ya sea por la vía terrestre y fluvial y en menor medida desde el espacio aéreo, aunque también existe. Le propusimos -continuó- trabajar en conjunto a partir de nuestro interés y por la decisión del Presidente (Macri) que ya en campaña electoral, planteaba como uno de los ejes de la gestión, trabajar muy fuertemente en la lucha contra el narcotráfico", mencionó.



Destacó que llegará a Paraná la ministra Bullrich junto con integrantes de su equipo: Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad; Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior; Martín Verrier, subsecretario de Lucha contra el narcotráfico, además de la Vicepresidenta de la Nación. "Consideramos que es un evento importante y la presencia de esos funcionarios da cuenta de que estamos en la agenda nacional y nos satisface", subrayó la legisladora.



Las actividades programadas en el marco de esta actividad comenzarán a las 9 en el hotel Howard Johnson Mayorazgo.



Habrá un panel sobre narcotráfico y precursores químicos, donde se tendrá un panorama nacional de la Secretaría de lucha contra el narcotráfico con la participación de Martín Verrier; y del director del Registro Nacional de Precursores Químicos, Carlos Brun. Además, cada una de las provincias informará sobre la realidad de cada jurisdicción. También está prevista la firma de un convenio marco entre los tres Estados.



Asimismo, habrá una instancia de capacitación a las fuerzas de seguridad con relación al desvío de precursores químicos, primer paso para la elaboración de diferentes tipos de estupefacientes.



"Entendemos que todos las fuerzas deben trabajarlo en conjunto, es una lucha que debe darse no sólo en la región sino en todo el país", aportó la legisladora quien especialmente se refirió a la importancia de que exista una sintonía entre el gobierno nacional y el provincial, al tiempo de saber lo que están pensando las provincias vecinas. Lo importante es contar con legislaciones que sirvan a la región y al país. Por eso la capacitación también para los legisladores, para entre todos ponernos de acuerdo, incluso con los intendentes que viven el problema en el día a día".



La diputada de Cambiemos recordó que Entre Ríos tiene pendiente el debate sobre narcomenudeo al tiempo que comentó que es importante trabajar el tema de las adicciones en la provincia. "El narcotráfico no es solo encontrar kilos y kilos de cocaína, sino también empezar a trabajar sobre la educación. Empezar con la prevención sobre todo en niños y desde ese punto de vista entendemos el trabajo en conjunto", reiteró.



"Gobernadores, legisladores, intendentes y la Justicia junto a las fuerzas de seguridad, vamos a estar todos juntos trabajando en estas temáticas" enfatizó.