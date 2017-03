Carrió le pidió a Macri que nombre otra vez al juez que jubiló la Corte Suprema

En una carta dirigida a Mauricio Macri, la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, una de las principales aliadas del Gobierno, le pidió al Presidente que eleve al Senado de la Nación un pliego proponiendo un nuevo nombramiento en el mismo puesto al camarista Leopoldo Schiffrin, que fue obligado a jubilarse por un fallo de la Corte Suprema. Schiffrin ya cumplió los 75 años que prescribe la Constitución como la edad jubilatoria de los jueces, y la Corte cambió con este caso la doctrina que había impuesto durante décadas desde el "Caso Fayt", que le permitió al ex juez de la Corte mantenerse en su cargo hasta los 97 años.



En su carta, Carrió cargó contra el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, uno de sus enemigos más notorios, al mostrarse "convencida de que las razones del Presidente de la Corte son otras y de lo más espurias".



"La mayoría circunstancial reunida ayer en tres votos individuales en la causa 'Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional' tiene motivos que a mi modo de ver poco tienen que ver con el derecho y la justicia, pueda uno coincidir o no con el fondo de la sentencia y con el límite de los setenta y cinco años", dice Carrió en su carta.



El martes, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, la Corte revirtió lo que había dicho 18 años atrás -con otros miembros- y convalidó la cláusula de la reforma constitucional de 1994 según la cual todos los jueces deben ser ratificados por el Senado para seguir en sus cargos al cumplir los 75 años de edad.



La decisión fue tomada en una causa iniciada por el camarista federal de La Plata Leopoldo Schiffrin, quien ahora -al igual que otros 70 u 80 magistrados, según estimaron fuentes judiciales- tendrá que acudir al Senado para seguir en su puesto.



Fuentes de la Corte aclararon que lo dispuesto por el tribunal no alcanza a uno de sus integrantes, la jueza Elena Highton, que llegará a esa edad a fin de año pero que ya obtuvo un fallo favorable en el fuero Contencioso Administrativo y que se se encuentra firme porque no fue apelado por los abogados del Estado. Highton se abstuvo de votar en la acordada del martes.



La diputada también se refirió al caso de la jueza María Servini de Cubría, que tiene 80 años, sigue en su puesto y presentó un amparo para poder seguir en su silla. "La juez María Romilda Servini tiene sentencia firme que le permite continuar en su cargo de juez, pero no es menos cierto que como ella dice este es un intento de desgastarla y de plantear nulidades en causas sensibles", escribió.



"La alteración de un precedente de esta naturaleza pone en inestabilidad a toda la justicia, por esta razón y por la trayectoria y las particulares circunstancias en las que fue dictado este fallo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación me llevan a sugerirle al Sr. Presidente de la Nación que en uso de las atribuciones que le asigna el artículo 99 inc. 4 de la Constitución Nacional proponga un nuevo nombramiento al Senado de la Nación a efectos de que este cuerpo preste nuevo acuerdo por el término establecido en la Constitución para que el Dr. Leopoldo Héctor Schiffrin continúe ejerciendo el cargo de juez de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata", concluye Carrió.