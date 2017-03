Pensar el Kirchnerismo, Daniel Filmus presentó su libro en Paraná

El ex ministro de Educación, Daniel Filmus, estuvo este miércoles en Paraná. Presentó su libro "Pensar el kirchnerismo". Fue en la escuela Normal de Paraná en la tarde de este miércoles.



En el libro, se analiza la gestión de la que fue parte "desde adentro" y repasa los logros, lo que quedó pendiente y "lo que no se pudo hacer o se hizo mal" en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.



"¿Por qué la fuerza política que sacó al país de su peor crisis y encabezó durante doce años las transformaciones más profundas de la Argentina contemporánea perdió las elecciones en diciembre de 2015?", se preguntan en el libro.



En la presentación de la obra que realizó en Paraná, Filmus aseguró, poniendo énfasis en la parte educativa: "Se mejoraron muchas cosas respecto de la Ley de Educación nacional, se terminó con la EGB 1, 2, 3 y Polimodal; se recuperaron las escuelas Técnicas, la Ley de Financiamiento, pero quedaron muchos temas pendientes relacionados con la calidad. Hoy los chicos van mucho más a la escuela, terminan en mayor cantidad la escuela media, empiezan la universidad, aunque no aprenden todo lo que la escuela promete enseñarles. Hoy el desafío no es como en aquel entonces si los chicos comían o no en la escuela, sino apuntar a la calidad educativa".



Al mismo tiempo dijo que "en cada uno de los temas podemos hablar en esa dirección", describiendo que "hemos avanzado muchísimo en la integración regional, pero falta modificar el proyecto productivo para que nuestros proyectos de América Latina puedan crecer en conjunto y no `primarizarse` y ser mucho más industriales".



Destacó también en "los avances en Memoria, Verdad y Justicia, pero nos falta avanzar todavía en el tema de las fuerzas de seguridad, en el tema de las cárceles, y mejorar mucho en esas situaciones".



Paritaria nacional docente



El ex ministro de Educación, de Argentina durante la primera presidencia de Néstor Kirchner, Daniel Filmus opinó respecto al actual conflicto nacional docente. En diálogo con Elonce TV entendió que "es realmente grave el no cumplimiento de la paritaria nacional docente. Hace 13 años que las clases vienen empezando en todo el país. Ya nos habíamos olvidado de lo que eran las huelgas nacionales, porque siempre había una paritaria nacional con la que siempre se llegaba a un acuerdo; eso permitía que empiecen las clases en todo el país, después se dirimían los problemas locales".



"Hoy en día no cumplir con la ley, generó esta situación donde todo el país está en conflicto. Es imprescindible cumplir con la paritaria nacional y con la Ley de Financiamiento, en cuanto a salarios dignos", opinó. Al mismo tiempo entendió que el gobierno nacional "incumple con otro punto de la Ley de Financiamiento: Hay un Fondo de Emergencia. Una paritaria nacional que llevan adelante todos los ministros de Educación de las provincias y el Ministerio nacional, para un umbral mínimo. También se creó un fondo donde la Nación asiste a las provincias que no llegan a cumplir ese salario con fondos propios", apuntó asimismo.



Más sobre el contenido del libro



"Nosotros estábamos enamorados de las cosas que se hicieron entre 2013 y 2015, y quizá pecamos de repetir lo que se hizo y decir poco lo que se tenía que hacer para continuar con ese proyecto. El libro toma a través de la opinión de muchos protagonistas estos temas de fondo. Lo importante es esta mirada al futuro, y aprender, si es que hubo errores, para no volver a cometerlos", afirmó. Elonce.com.