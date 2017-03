Diputados aprobó la bicameral para fiscalizar acueductos chinos

En una extensa sesión realizada este miércoles, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción a la iniciativa del Ejecutivo de crear una comisión bicameral para el seguimiento y fiscalización de las obras que se realizan con capitales chinos. Una es Mandisoví Chico, en el norte entrerriano.



Los diputados del frente Cambiemos, Sosa, Rotman, Monge y Artusi, no acompañaron la iniciativa y el bloque opositor votó dividido. Tanto Sosa como Monge habían firmado como legisladores en la gestión anterior, la presentación de inconstitucionalidad en la Justicia de la ley aprobada en el periodo de Urribarri. Lo mismo había hecho Esteban Vitor, quién, sin embargo, votó el proyecto sin dar argumentación.



Antes, el diputado Martín Anguiano, había destacado en el recinto que el proyecto era bueno para el desarrollo del norte entrerriano y el presidente de bloque, Sergio Knneteman, había anticipado que el tema estaba hablado y que hubo total libertad de elección de los diputados.



Luego de la sesión, el presidente del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Juan José Bahillo, indicó que "es una decisión del Poder Ejecutivo provincial, la creación de una bicameral que haga todo el seguimiento y la fiscalización de la ejecución de la obra del Mandisoví chico" y aclaró que "se deja sin efecto ´Estacas´. La idea es que esos fondos que estaban destinados al acueducto de Estacas en el departamento La Paz, sean reasignados en el norte entrerriano para los departamentos La Paz, Federal y Feliciano", explicó.



"El Poder Ejecutivo tiene la obligación de remitir a la bicameral y ésta tiene la obligación de controlar y fiscalizar estos procesos en todo lo que sea los proyectos ejecutivos definitivos, que todavía no están los acuerdos de cómo se llegan a esos montos, las contrataciones que se hagan para la ejecución de esta obra de Mandisoví chico, que es bueno aclarar que si lo limitamos a una obra somos mezquinos en la apreciación, esta es una obra que apuesta al desarrollo del norte entrerriano, una zona que no tiene las condiciones objetivas que tiene la costa del Uruguay o del Paraná, por lo que tiene que haber este tipo de inversiones para desarrollar su potencial productivo".



"Además se contemplan obras de infraestructura vial, caminos, de desarrollo eléctrico, mejoramiento y repotenciación de una amplia zona, con lo cual genera infraestructura necesaria para las inversiones", señaló Bahillo.



La comisión estará en principio compuesta por tres diputados y tres senadores y la presidencia recaerá en la Cámara de Diputados.



Responsabilidad fiscal



Además, se dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley del Ejecutivo que establece la adhesión de la provincia a lo dispuesto en el Capítulo IX del régimen federal de responsabilidad fiscal, ley 27.341 de presupuesto general de la administración nacional ejercicio 2017.



Cuenca de Arroyos



Tuvo media sanción el proyecto de ley que promovió Ayelén Acosta (Cambiemos), tendiente a reconocer las micro-cuencas de los arroyos como una unidad territorial indivisible de análisis impuesta por la geografía y que por tanto determina la obligación de su estudio integral en la realización de la panificación del desarrollo territorial.



Otros proyectos



También tuvo media sanción un proyecto de la diputada Tasistro que evita el uso postes de madera de bosque nativo en la construcción de alambrados y cercados de los organismos dependientes del estado provincial.



Finalmente se creó el "Cuerpo de Guardaparques", proyecto que venía con media sanción del Senado. (APF)