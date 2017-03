Empleados de Arquitectura provincial inician una retención de servicios

"El señor (Marcelo) Richard (secretario de Planeamiento, Infraestructura y Servicios) no ha cumplido con los pagos, tampoco con las actas firmadas", comenzó diciendo Luis Antivero, empleado de Arquitectura de la Provincia. Y contó aque el reclamo "viene de hace tiempo. Ahora hace 20 días que nos viene prometiendo que nos paga, pero nos vienen pateando, nos tienen como gurises chicos, pero estamos cansados, la gente de Arquitectura está molesta. Queremos una respuesta urgente".Un total de 220 trabajadores son los que están reclamando el pago de lo adeudado correspondiente a horas extra de enero y febrero.Por su parte, Facundo Perdomo, también empleado del área, relató que "el reclamo se inicia hace un año y se agrava hoy con la situación económica. Estamos hablando de empleados profesionales, universitarios, con 10 años de antigüedad, con sueldos de 13.000 pesos y dos hijos, y la situación no da para más. Si a esto le sumamos contratados de obra que perciben el salario mínimo o empleados con categoría 10, la situación es desesperante".Además dio cuenta que "el secretario ministerial no sólo que nos dice que no nos atenderá, y que nos reunamos las veces que queramos, sino que llama a la policía para llevar miedo a los compañeros, y no estamos dispuestos a tolerar semejante atropello".Ante la falta de respuestas, los trabajadores están de asamblea y desde este jueves inician una retención de servicios por tiempo indeterminado, "hasta que se lleve a cabo el cumplimiento efectivo del acta firmada por el Secretario Ministerial".