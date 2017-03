Vitor: A Cáceres se le "escapó la mesa de dinero que trabajaba en sus despachos"

Sobre su gestión

Crecimiento del despilfarro

Con números en rojo

El diputado Esteban Vitor lamentó "por falaces e infundadas" las expresiones del ex vicegobernador José Cáceres relativas a los fondos que gira la Nación para la provincia "ya que ningún banco media en esta relación entre los Estados. Cáceres está responsabilizando al gobernador Bordet de acuerdos que no existen, que afectan los recursos de la provincia y que nunca se propusieron", dijo Vitor y opinó que "para muchos de la vieja política, es difícil entender que gobernamos pensando en la gente".Y agregó: "La única bicicleta financiera que tuvo la provincia es la que funcionó en el Senado, cuando Cáceres ocupaba la vicegobernación y de la cual, curiosamente, nunca se enteró", afirmó Vitor.Además, el legislador agregó que "si el ex vicegobernador hubiera estado tan atento a los números durante su gestión, no se le hubiera escapado la mesa de dinero que trabajaba en sus despachos y que denunció la prensa y seguramente hubiera evitado el despilfarro de una década que es el que ahora, con mucho esfuerzo, estamos tratando de sanear, porque cada peso que se gastó mal, perjudicó la salud, la educación y la seguridad de los entrerrianos", afirmó Vitor.En un breve repaso, Vitor recordó que COTAPA y el frigorífico San José y otras empresas de la provincia "fueron licitadas en su gestión" y "hoy son los trabajadores los que sufren las consecuencias de las desprolijidades del momento", reprochó el diputado."Cáceres no puede desentenderse de sus responsabilidades en los últimos años. Debería reflexionar sobre sus dichos y sobre la gestión que protagonizó junto a Sergio Urribarri donde lo único que creció fue el despilfarro, el empleo público y el posicionamiento de las ciudades de la provincia en el ranking de pobreza donde Concordia ocupa el segundo lugar nivel nacional lo que nos llena de dolor y preocupación, al margen de que el dato ahora se conoce porque el Indec volvió a decirle la verdad a los argentinos", dijo VitorEl legislador opinó que "sería apropiado que Cáceres se llame a silencio porque lo que hoy aporta la Nación es lo que vuelve viable una provincia que tras su paso quedó con los números en rojo, con la gente sin servicios esenciales y con un Estado sobredimensionado que gastó mal lo mucho que le cobró a los entrerrianos".