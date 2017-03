Iosper firmó convenio para garantizar atención de afiliados en Gualeguaychú

El presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) Fernando Cañete, y Telmo Martínez, en representación de la cooperativa Luis Jeannot Sueyro, firmaron un acta acuerdo por el cual el sanatorio de Gualeguaychú se comprometió a trabajar respetando los valores acordados, "sin el cobro de ningún adicional".



El acto se llevó a cabo en dependencias del sanatorio ante la presencia de integrantes del Directorio de la obra social, miembros de la cooperativa de trabajadores y representantes de los gremios estatales que conforman Iosper.



En rigor, la cooperativa se comprometió a trabajar respetando los valores acordados sin cobro de ningún adicional. "Respetará los módulos convenidos y sus valores", aseguró Cañete.



Además, expresó: "Estamos felices de llegar nuevamente a Gualeguaychú, y especialmente al ex sanatorio Agos, a firmar un compromiso que nos permitirá avanzar y garantizar la atención de nuestros afiliados".



En otro tramo, el funcionario ratificó el compromiso de Iosper con sus prestadores, al señalar que la cooperativa Jeannot Sueyro tendrá siempre el apoyo del Instituto para continuar creciendo.



"Me alegra por el Iosper, porque sumamos servicios, pero también me alegro por el grupo cooperativista que apostó a reactivar el sanatorio. Sigan caminando para llegar con mejores prestaciones a nuestros afiliados. Siempre tendrán el apoyo del Instituto", insistió.



Al cuestionar el cobro del plus, Cañete ratificó necesidad de "respetar la ley", y destacó el esfuerzo del Instituto para mejorar los aranceles, ya que, "es una de las obras sociales que mejor paga en la región".



Por su parte, Telmo Martínez, actual presidente de la comisión directiva de la cooperativa Jeannot Sueyro, destacó el apoyo de Iosper al que calificó como "fundamental", y ratificó la decisión de la institución de no detener las mejoras de los servicios.



"Nuestro deseo es trabajar. Por eso apostamos a esto. Y lo hacemos desde una profunda convicción. Creemos que podemos generar más servicios ofreciendo calidad a nuestros pacientes" dijo Martínez, frente a un grupo de trabajadores y representantes de los gremios locales.



"Estamos saliendo de un tramo complicado, que demandó muchísimo esfuerzo. Por eso el apoyo nos motiva a seguir apostando a la excelencia en las prestaciones. En nombre de la cooperativa, agradezco al Iosper el apoyo que nos sigue dando para seguir avanzando" añadió.