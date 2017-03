El PJ apoyó paro de la CGT y se mostró abierto a posible candidatura de Cristina

El presidente del Consejo Nacional, José Luis Gioja, confirmó que la CGT y el resto de las organizaciones sindicales tienen el respaldo del justicialismo para llevar adelante el paro, al que consideran "justificado" en función de la situación económica del país."El PJ Nacional entiende como totalmente justificado el paro general convocado para el 6 de abril por las centrales obreras. Esta medida de fuerza es un llamado de atención que debe ser escuchado por el Gobierno para que modifique su política y comience a cuidar a los trabajadores argentinos. Por ello, el PJ Nacional apoya las convocatorias, tanto la del movimiento obrero organizado, como así también la hecha por las organizaciones sociales", destacaron en un documento crítico respecto de la marcha de la economía y de la gestión gubernamental.El texto advirtió que el "Gobierno continúa sin encontrar el rumbo de la reactivación económica" y alertó sobre la "pérdida de empleo tanto en el sector industrial como en el comercial" producto del "cierre de empresas", y sobre el "deterioro del poder adquisitivo del salario" debido al "incremento inflacionario".Por este motivo, llamaron al Gobierno a garantizar paritarias "libres y sin topes en el sector privado" y a acordar "aumentos de salarios superiores al incremento inflacionario real que se viene registrando".Por otra parte, Gioja salió al cruce de las denuncias por parte de sectores oficialistas que le adjudicaron al peronismo responsabilidad en supuestas maniobras desestabilizadoras del Gobierno de Mauricio Macri."El justicialismo ha sido siempre defensor de la democracia, del sistema republicano de Gobierno. Negamos cualquier responsabilidad de las acusaciones que se le quieran hacer al justicialismo o a alguna de sus organizaciones", enfatizó.Consultado acerca de una eventual candidatura de Cristina Kirchner, el diputado sanjuanino no planteó objeciones al sostener que la exmandataria "tiene toda la libertad" para presentarse como candidata en las elecciones legislativas por el espacio"."Si se presenta por Buenos Aires o por Santa Cruz, tiene toda la libertad para poder decidirlo y jugar. Si quiere jugar lo puede hacer. Y si no quiere, está bien. Pero no es un tema que tengamos que decidir ahora", subrayó.Y agregó: "La decisión de si participa o no participa no depende de nosotros sino exclusivamente de ella, reconociendo que la compañera es una referente importante no sólo del justicialismo sino de la política argentina".Quien también validó una posible postulación de la líder del Frente para la Victoria es el jefe del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, quien recordó que Cristina Kirchner "es la que lidera ampliamente las encuestas" en Buenos Aires, aunque no descartó una primaria de la que puedan participar otros candidatos."Está abierta la posibilidad de que Cristina sea candidata por la provincia. Hoy todas las encuestadoras, hasta las más cercanas al oficialismo marcan que nuestra querida expresidenta es la que lidera ampliamente las encuestas, pero también el peronismo de la provincia de Buenos Aires tiene para ofrecer hoy otros dirigentes como el compañero Florencio Randazzo e intendentes exitosos", indicó.En el temario de la reunión, la cúpula partidaria repasó también el cronograma electoral, "poniendo especial énfasis en aquellas que eligen gobernador, caso Corrientes y Santiago del Estero, y en el tercio en las que se elige senadores nacionales: Buenos Aires, San Juan, Jujuy, Formosa, La Rioja, Misiones, San Luis y Santa Cruz", informaron en el documento.Por último, analizaron la situación del justicialismo en la provincia de Jujuy, y ratificaron su apoyo a la intervención a cargo de Celso Jaque, en tanto que resolvieron convocar para el mes de junio al Consejo Nacional del Partido Justicialista resolvió convocar, para el mes de junio a una reunión plenaria del Congreso Nacional Justicialista.De la reunión también participaron el vicepresidente del PJ, Daniel Scioli; el jefe de la bancada del PJ-FpV del Senado, Miguel Pichetto; la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; su par de Malvinas argentinas, Leonardo Nardini, el exministro de Educación Daniel Filmus, los senadores Juan Manuel Abal Medina y José Alperovich, el exministro de Agricultura Julián Domínguez, y los dirigentes de la CGT Antonio Caló, Víctor Santamaría y Andrés Rodríguez, entre otros.