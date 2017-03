Gualeguaychú se pronunció contra la derogación de la ley de la madera

En la tarde de este martes se conoció una carta dirigida a los Diputados de la provincia, con motivo del tratamiento, en dicha Cámara éste miércoles 29 de marzo, del proyecto para derogar la ley 9759, conocida como "ley de la madera" que cuenta con media sanción del Senado. El texto de la misiva, firmada por el Concejo Deliberante y varias instituciones y organizaciones ambientales de nuestra ciudad y Pueblo Gral. Belgrano es el siguiente:



"San José de Gualeguaychú, 28 de marzo de 2017



Sres. Diputados:



De nuestra consideración:



Los abajo firmantes, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que representamos el conjunto de la actividad social, económica y política del departamento de Gualeguaychú nos dirigimos a Ustedes en conocimiento que este miércoles, 29 de marzo de 2017, tratarán la derogación de la Ley 9.759.-, conocida como Ley de la Madera.



Esta norma fue el resultado de las extraordinarias luchas de nuestra comunidad, a la que se unió el resto de la provincia, de nuestro país, e incluso más allá de nuestras fronteras, en defensa de la naturaleza, la vida y los recursos regionales por la amenaza de enormes industrias celulósicas venidas de otros países, que utilizan procesos industriales que demostradamente contaminan nuestra naturaleza y afectan nuestra economía en perjuicio directo de todos los que aquí habitamos.



Entre tantas consecuencias positivas de dicha norma destacamos que significó el desarrollo de una industria regional que hoy procesa e industrializa el 100% de la materia prima forestal que se genera en nuestras plantaciones industriales, que se verifica en más de doscientas empresas entrerrianas que dan empleo a miles de trabajadores, aportan recursos fiscales genuinos al Estado y contribuyen a una distribución equitativa y justa de la riqueza proveniente de los recursos productivos provinciales.



Derogar la Ley 9.759 significará:



Alimentar con nuestros recursos provinciales industrias que nos afectan severamente.



El desabastecimiento y cierre de la mayoría de nuestras industrias de procesado y reelaboración de madera.



La pérdida de su empleo de miles de trabajadores que hoy trabajan en estas industrias por el quebranto de las mismas por falta de materia prima



La pérdida de recursos fiscales genuinos para el Estado provincial.



El ingreso de capitales foráneos que comprarán masivamente nuestras tierras, enajenándolas, como han hecho en: Uruguay 1.000.000 de hectáreas., Misiones 300.000 y 400.000 en Corrientes.



El desalojo masivo de las poblaciones rurales que hoy viven y producen en ellas hacia los cordones de pobreza de nuestras ciudades.



Estas no son conjeturas, son hechos reales ocurridos en nuestros vecinos, que ustedes pueden corroborar.



En Entre Ríos no sobra un solo rollizo de madera, incluso nuestra industria los trae de Corrientes porque los aquí producidos no alcanzan.



Si UPM (ex BOTNIA) y STORA ENSO, ingresan a nuestra provincia a comprar troncos para sus plantas industriales, por cada camión de rollizos que salga de Entre Ríos se perderá un puesto de trabajo de un entrerriano.



Por lo aquí sucintamente manifestado, en nuestro nombre y el de todos los entrerrianos, ofreciéndonos para debatir este tema cuando y donde ustedes lo dispongan, les solicitamos con la mayor convicción y energía que no aprueben sobre tablas la derogación de la Ley 9.759".



Acompañan entre otros: Honorable Concejo Deliberante Gualeguaychú, Asamblea Ambiental Gualeguaychú, Asamblea Popular de Pueblo General Belgrano Camoatí, Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, Fundavida, Colegio Médico de Gualeguaychú, Colegio Bioquímico y Farmacéuticos, Radio Máxima, y siguen las firmas.

Fuente: Maximaonline