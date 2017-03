Avanzan con la implementación de la tarjeta Sube y el metrobús en Paraná

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, recogió importantes definiciones del gobierno nacional en el encuentro que mantuvo con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.



En la reunión concretada en dependencias de esa cartera nacional, en Buenos Aires, el jefe comunal recibió respuestas concretas a tres iniciativas de trascendencia para la ciudad relacionadas con el área. Concretamente, hubo avances para la ejecución del puente Paraná-Santa Fe, ratificando el llamando a licitación en el último trimestre de este año; para el inicio de la obra para del Metrobus, previsto para fines de este año; y en el apoyo nacional para la pronta implementación de la tarjeta Sube en la capital entrerriana que comprende descuentos de hasta el 55 por ciento en los boletos para todos los pasajeros que sean beneficiarios de programas sociales.



Acompañado por los concejales, Emanuel Gainza y Claudia Acevedo (Cambiemos), Varisco manifestó, luego de la charla con Dietrich, su satisfacción por los avances conseguidos. "En primer lugar repasamos las obras que se están haciendo en la ciudad de Paraná, como el Acceso Norte. Pero además, el ministro ratificó la licitación para el último trimestre de este año del puente Paraná-Santa Fe, que incluye 20 kilómetros de autopista en la circunvalación de la ciudad. Nos brindó información de cómo será encarada esta licitación y qué contiene la obra. Esto lo vamos a difundir en Paraná para que los propios paranaenses sepan que el puente no es solamente el cruce del río, sino que está comprendida toda la Circunvalación y los accesos a Paraná", informó Varisco.



Y agregó: "Otro de los tema fue obtener el visto bueno a las tramitaciones que estamos haciendo para el Metrobus, especialmente en avenida Almafuerte, que ya tiene un curso de acción en cuanto a que se está elaborando el proyecto. No queremos poner aún fecha de licitación, pero sí está la aprobación para avanzar y concretar esta vía de comunicación para la capital entrerriana que va a significar no solo un mejoramiento en la fluidez del transporte público sino que además cambiará notablemente la fisonomía de la ciudad por donde se construya".



En tanto, el concejal Emanuel Gainza, ratificó la pronta implementación de la tarjeta Sube en Paraná: "Estamos muy contentos por el acompañamiento del gobierno nacional tanto en los temas que anunció el intendente Varisco, del puente y el metrobus, que significarán obras históricas para la ciudad, como en la importancia de la tarjeta Sube con la implicancia social que conlleva. Con la Sube se podrá cuidar desde el Estado a quienes menos tienen, por lo que significa la tarifa social en el transporte. Recordemos que una vez implementada entre junio y julio la tarjeta, todos los beneficiarios de los distintos programas sociales tendrán un descuento del 55 por ciento en todos en todos los boletos, a cualquier hora y sin límite de cantidad. En ese sentido, en la reunión se logró esa ratificación del ministro Dietrich en colaborar en la planificación del sistema de transporte público que estamos haciendo para Paraná", indicó.



Con la tarjeta Sube serán beneficiados los que reciben los planes Progresar, Asignación Universal por Hijo, Programa Jefes y Jefas de Hogar, personal de Trabajo Doméstico, Argentina Trabaja y Ellas Hacen, monotributo social y pensiones no contributivas. además de jubilados y pensionados y excombatientes de la Guerra de Malvinas. El convenio para implementar la tarjeta Sube había sido firmado en febrero entre Varisco y la subsecretaria de Gestión Administrativa del Transporte, Manuela López Menéndez.