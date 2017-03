Servini: "El fallo de la Corte está digitado en mi contra"

La jueza federal María Romilda Servini aseguró que el fallo de la Corte Suprema que reestablece el límite de 75 años para los jueces en actividad es una sentencia "digitada" en su contra con el objetivo de desplazarla de una causa que vincula a Ricardo Lorenzetti con las supuestas maniobras irregulares del dinero del Fútbol para Todos.



"Pienso que este fallo está digitado en mi contra", afirmó Servini de Cubría en diálogo con ámbito.com. "¿No llama la atención que lo hayan apurado para salir ahora? A mí me llama la atención que salga en este momento, justo cuando los medios me están imputado que estoy en contra del doctor Lorenzetti", advirtió.



Según contó la magistrada, la sentencia del máximo Tribunal "estaba por salir" en diciembre pasado y se postergó hasta que la propia jueza de la Corte, Elena Highton de Nolasco, consiguió un amparo para continuar en su cargo. "Me llama mucho la atención. No sé si me quieren desplazar del Poder Judicial, diría que quieren desplazar a determinadas personas", recalcó, aunque aclaró que no ve una "mano" del Poder Ejecutivo detrás de la maniobra. "Quiero pensar que no. Tengo buena relación con la gente que depende electoralmente de mí, estamos hablando de las cosas que necesitamos para esta nueva elección, me vinieron a ver. Me extraña que sea por este lado", deslizó la funcionaria.