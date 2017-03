Cuenta regresiva: A partir del sábado solo se podrá usar DNI digital

La vida útil del viejo DNI escrito a mano entró en la cuenta regresiva. Este sábado perderá toda vigencia, al igual que todos los documentos hechos de puño y letra. A sólo tres días de que se cumpla el plazo estipulado para renovarlo, aún hay más de 700 mil personas que no lo hicieron. Así lo confirmaron a Clarín fuentes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que depende del Ministerio del Interior.



¿Qué documentos serán válidos a partir del 1° de abril? Sólo los digitales. "La forma de darse cuenta es simple: si uno abre el documento y está escrito de puño y letra, hay que cambiarlo", cuentan desde el RENAPER.



En la práctica, sólo seguirán teniendo validez el documento tarjeta y aquellas libretas celestes que en su interior tienen los datos digitalizados. Y ya no servirán más el DNI libreta celeste que está escritos a mano (es el primero que se emitió con el nuevo sistema), la libreta verde, la libreta de enrolamiento o libreta cívica. Los únicos exceptuados serán los mayores de 75 años y los incapacitados judicialmente, que no tienen obligación de renovar el documento.



Desde el RENAPER informaron además que en las últimas semanas aumentó la demanda para hacer la renovación, pero que aún hay amplia disponibilidad de turnos en los 3.200 puntos del país habilitados para tramitar el DNI. El costo del trámite es de $ 60. En la web del Ministerio del Interior (http://www.nuevodni.gov.ar/inicio/index.php) se pueden consultar los requisitos, pedir turno y también averiguar si el documento que uno tiene es válido.



Actualmente "el 97% de la población ya tiene DNI digital. Seguimos trabajando para llegar a las personas que aún no lo pudieron renovar, llevando operativos a todas las provincias", dijo el titular del Renaper, Juan José D'Amico y agregó que el objetivo es que "el total de la población tenga su DNI, ya que es la llave de acceso a los demás derechos". De ese 3% de la población que aún no lo renovó (cerca de 1.200.000 personas), se estima que entre 700 mil y 800 mil deberían hacerlo antes del sábado.



De todas formas, aclararon en RENAPER, quienes deban renovar el documento y no lleguen a hacerlo esta semana podrán hacerlo a partir del lunes sin inconvenientes, ya que no se prevén multas para quienes lo hagan fuera de plazo.



En el último año ya se había anunciado en más de una oportunidad que los DNI viejos dejarían de tener validez. Sin embargo, su caducidad se fue prorrogando para darle más tiempo a aquellas personas que no habían renovado su documento pudieran hacerlo.



En noviembre, en tanto, se dispuso que el DNI tarjeta sería el único válido para viajar a los países del Mercosur (que no requieren Pasaporte).