Senado debatirá sobre el uso medicinal del cannabis y podría ser ley

Finalmente, casi cuatro meses después de la media sanción en Diputados, el uso medicinal del cannabis podría quedar legalizado en la primera sesión del año en el Senado. Tres comisiones de la Cámara Alta firmaron el dictamen y tratarán el proyecto sobre tablas.



Los senadores que participaron del plenario de las comisiones de Salud, Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda, en un Salón de las Provincias colmado, coincidieron en la urgencia para resolver la cuestión, después de escuchar a médicos y madres de niños enfermos exponer sobre los beneficios del uso medicinal de la planta de marihuana, una práctica que tiene al menos 5.000 años.



A diferencia de lo que había sucedido en Diputados el año pasado, los senadores también estuvieron de acuerdo en que se trataba de una "ley corta", ya que no contempla el autocultivo. Y se comprometieron a dar "el siguiente paso" con la ley aprobada, por lo que se desprende que no habría problemas mañana en la votación afirmativa.



En ese sentido, la senadora salteña Cristina Fiore Viñuales (Partido Renovador) pidió que durante la sesión del Senado en que se trate la ley, se firme una declaración en la que "el Poder Ejecutivo garantice que mientras se reglamenta y aplique la ley, no haya más allanamientos a asociaciones o usuarios medicinales que cultivan su cannabis".



Un rato antes, Desiree Macrini, de la agrupación Cadecam de usuarios medicinales, y Valeria Salech, de Mamá Cultiva, habían coincidido en reclamar que cesen las persecuciones. "El Estado está muy presente reprimendo", dijo Salech. En tanto que Macrini resaltó: "El Estado nos está mandando al calabozo".



Ambas expusieron la situación de Adriana Funaro, una cultivadora que prepara sus aceites para tratar su artrosis y también cultiva de forma solidaria para chiquitos enfermos en la zona de Ezeiza, y que hoy sufre de prisión domiciliaria tras un allanamiento donde la Policía le secuestró sus plantas y sus aceites.



Como una de las expositoras, Silvia Kochen, directora del Laboratorio de Neurociencia, Investigadora del Conicet, una de las voces siempre requeridas en los debates sobre el tema en el Congreso, volvió a remarcar: "Lo que estamos observando, con las limitaciones importantes que tenemos, es que de un 45% a un 50% de los pacientes que está usando cannabis, responde al cannabis y esto significa que disminuyen la frecuencia de las crisis. Los efectos adversos son mínimos y se revierten cuando la sustancia se deja de usar. Damos apoyo a que sea legal".



De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, la ley sería aprobada tal cual llegó de Diputados. Luego habrá 90 días para reglamentarla. El proyecto tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico o paliativo de la planta de cannabis y sus derivados. Además, propone la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud, de un programa nacional para el estudio del uso del cannabis medicinal.



Según expresa el texto de la ley, el Ministerio de Salud deberá garantizar el suministro de los insumos necesarios a aquellos pacientes que lo requieran, permitiendo la importación y la producción de la planta y el aceite por parte del Estado, por lo que quedarían autorizados para cultivar la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Además, la Anmat podrá importar el aceite de cannabis, cuya provisión será gratuita para quienes estén incorporados en el registro del programa nacional que creará la futura ley.