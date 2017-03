Paulatinamente, Cotapa reactiva su producción: Los empleados "con franco pago"

Los trabajadores, de franco

Este lunes vencía los plazos de la licencia otorgada por los directivos de la empresa EN PREMIEUR S.A., a cargo de Cotapa, a los trabajadores de la tradicional firma paranaense. En ese marco, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), Mario Mildenberger, en representación de los empleados, mantuvo una reunión con el titular de la firma Juan Carlos Acevedo Díaz, de la cual surgieron algunas novedades."Nos dijo que iba a comenzar a ingresar materia prima para empezar a elaborar relativamente, acorde a lo que vaya ingresando y, que entre hoy y mañana, se reuniría con productores con cupos de leche para acercar materia prima", reveló Mildenberger ael programa que se emite por"Los trabajadores están con franco pago, es decir, que para que no estén ociosamente en la planta, serán yendo llamados paulatinamente de acuerdo al ingreso de la leche", informó el vocero de Atilra. "Vienen cobrando, no en tiempo y forma, sino semanalmente", agregó.

Sobre la deuda de Cotapa

Y en esa línea garantizó: "Las fuentes laborales siguen vigentes. Son 90 familias que viven directamente de Cotapa e indirectamente muchos más".Al consultarle a Mildenberger por las condiciones que hacen falta para que se reactive la producción, éste explicó: "En el mercado lácteo hay una merma de leche de más del 20% debido a las situaciones climáticas que debimos atravesar, además por una falta de política lechera a nivel nacional que agravó el cierre de tambos a fines del año pasado"."Este es un problema a nivel nacional, imaginen que le falta leche a La Serenísima", comparó el sindicalista. "A todas las empresas les está haciendo falta de materia prima".Encabezados por el gobernador Gustavo Bordet, miembros del Ejecutivo provincial mantuvieron una reunión, días pasados, con representantes de Atilra, tras la cual el mandatario provincial se comprometió a no cobrar "momentáneamente" la deuda que la empresa tiene con la provincia, a fin de no afectar las fuentes laborales."El papeleo de la deuda entre privados de la que se hablaba está a punto de solucionarse", anunció Mildenberger, al tiempo que comentó que se reunió ayer con el fiscal del Estado, Julio Rodríguez Signes."En buenos términos, seguimos dialogando para salvaguardar esta fuente de trabajo", informó.En ese marco, el sindicalista comentó que por el conflicto por la abultada deuda, de la cual prefirió no aventurar un número, "faltan liberar acciones, un tema de papeleo, y la firma del gobernador, la que se daría, a más tardar, el jueves".En medio de todo este trance, Cotapa SA convocó a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 5 de abril a las 16 en Almafuerte N° 1251, sede de la empresa.A través de una publicación en el Boletín Oficial de la provincia, se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a realizarse el día 5 de abril a las 15 y a las 16, en la sede social de Cotapa SA, sita en Avenida Almafuerte N° 1251 de la ciudad de Paraná.En el orden del día se enumera: la "designación de dos accionistas para firmar el acta", las "razones de realización de la Asamblea fuera del término legal y estatutario"; "el tratamiento y aprobación de los balances y estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016" y finalmente "la ratificación de la presentación en concurso preventivo de la sociedad en los términos del Art. 6 de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522, puesta a su consideración por el directorio".