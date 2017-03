Docentes evalúan ir a la Justicia si no hay convocatoria a paritaria nacional

Política Esta semana habrá otra jornada de huelga docente en el país

Mientras siguen trabadas las negociaciones en la mayoría de las provincias, el titular de UTE - CTERA, Eduardo López, aseguró que "no descartamos recurrir a la Justicia si el Gobierno no convoca a la paritaria nacional".El dirigente gremial indicó a Ámbito Financiero que "hay jurisdicciones que están cerrando acuerdos, pero son inferiores a los que pretendemos". En ese contexto, López destacó que en las provincias "hay mesas de diálogos, pero a nivel nacional hay incumplimiento de leyes".Sin embargo, el sindicalista consideró que una presentación judicial no es el único camino ante la negativa del Gobierno de abrir las paritarias: "Tenemos otras tácticas porque el devenir de las Justicia es bastante aleatorio".Por otra parte, López negó que se hayan producido contactos oficiales tras la marcha federal educativa. "El ministro de Educación Esteban Bullrich brilla por su ausencia", sentenció. Sin embargo, el sindicalista dejó la puerta abierta para una posible negociación: "Si mañana nos llaman, vamos. Quizás nos ofrecen una propuesta que no nos gusta, pero ni propuesta hay".López participó en el Congreso de una presentación donde diputados se comprometieron a pedir al Gobierno la apertura de la paritaria nacional docente, el aumento del presupuesto educativo y la continuidad a programas de formación docentes, entre otros ocho puntos.Mientras tanto, hoy en Entre Ríos Agmer hará asambleas de dos horas por turno en las escuelas y el jueves adherirá a la huelga nacional.