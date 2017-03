Trabajadores de Obras Sanitarias iniciaron asambleas

Además del rechazo a la oferta salarial del Ejecutivo, el secretario general del Sindicato, Ramón Ortiz, explicó que reclaman respuestas para demandas que llevan más de un año.



Este lunes a partir de las 9, se realizó una asamblea en Obras Sanitarias en reclamo de una convocatoria del Ejecutivo para tratar temas que, según el secretario general, los funcionarios no quisieron tratar en el marco de la paritaria, particularmente lo relacionado a adicionales del sector.



El Sindicato había rechazado el aumento salarial ofrecido del 14 por ciento en marzo y el 7 por ciento en julio. "Si bien entendemos el esfuerzo que hizo el Ejecutivo nos parece, según el mandato de la asamblea, que era muy poco", explicó Ortiz, y aclaró que además "queríamos resolver algunos temas del sector, pero no nos dieron la posibilidad de charlarlo en la mesa, se cerraron en la paritaria".



Por esa razón el jueves de la semana pasada el gremio declaró el estado de asamblea y este lunes comenzaron las medidas, que se repetirán el martes a partir de las 7. "En la asamblea de este martes se resolverá como seguir, pero creo que hasta que el Ejecutivo no nos llame a hablar y resolver la demanda que tenemos desde hace más de un año seguiremos con asambleas de dos horas", estimó el dirigente. (APF)