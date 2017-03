UTA confirmó que se suma al paro de CGT: Pide al Gobierno convocar al diálogo

El consejo nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció hoy oficialmente que adherirá al paro nacional convocado por la CGT para el 6 de abril y pidió al Gobierno que convoque a una mesa de diálogo multisectorial."Nosotros notamos que el Gobierno tendrá que vivir la realidad económica que padecemos los trabajadores", dice el texto con el que el gremio de choferes de colectivos oficializó la medida de fuerza.En un duro comunicado, la UTA dijo que "no alcanzan los discursos ni tampoco prometer y no poder cumplir. Hace mucho tiempo que los trabajadores estamos relegados, merecemos un proyecto serio que contemple la calidad de vida con Justicia Social".Los integrantes del Consejo Nacional de la UTA expusieron en el texto que "los capitales tendrán que estar al servicio de la economía y no como ocurre desde hace varios años que manejan la actividad a su antojo en pos de grandes ganancias".La UTA pidió así al Gobierno de Mauricio Macri que convoque a "una mesa de diálogo y consenso con los sectores del trabajo, partidos políticos, empresarios e Iglesia para tomar el compromiso de un Proyecto Nacional". (NA).-