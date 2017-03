Aníbal Fernández declaró que la plata en los bolsos de López provenía de coimas

El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández declaró hoy como testigo en la causa que se sigue contra el exfuncionario José López por enriquecimiento ilícito, y consideró que el dinero incautado durante la investigación provenía del cobro de "coimas" y no de negocios con la obra pública.Fernández se presentó ante el juez Daniel Rafecas por pedido del fiscal Federico Delgado debido a un testimonio que brindó en un programa de televisión en el que aseguró que los casi 9 millones de dólares con los cuales fue encontrado López era producto coimas."Yo no minimizo ninguno de los delitos y hago un análisis de cómo se podría desarrollar este tema", dijo el exministro, quien previo a la audiencia dirigió duras críticas al diputado del PRO Waldo Wolf que solicitó su declaración.Según el exjefe de Gabinete, hay cuatro hipótesis del enriquecimiento de López: una que sea dinero de una actividad lícita, y las otras tres a raíz de la procedencia ilícita.Respecto a la procedencia ilícita, Fernández explicó que los pagos en las licitaciones por obras públicas "se hacen por transferencia electrónica, no hay dinero físico"."¿Cómo se va a robar?. Es mi íntima convicción que en el caso no puede ser otra cosa que coima", agregó.José López está detenido en el penal de Ezeiza desde mediados del año pasado cuando fue sorprendido en el convento de General Rodríguez con casi nueve millones de dólares en bolsos.Por ello, el juez Rafecas lo procesó por enriquecimiento ilícito, sumado a que se sospecha que la casa de Dique Luján, en Tigre, es de su propiedad y no que la alquilaba como él aseguró.