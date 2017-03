Kicillof opinó que una candidatura de Cristina sería "funcional" al Gobierno

Política Difundieron transcripciones del supuesto audio entre Cristina y Parrilli

El exministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof sostuvo que una candidatura de la exmandataria Cristina Kirchner le es "muy funcional" al Gobierno, y consideró que la elección de medio término debe ser para "plebiscitar" la gestión del presidente Mauricio Macri y no la de la líder del Frente para la Victoria."Al Gobierno le resulta muy funcional que esta elección se discuta en términos de si gana Cristina o pierde Cristina. ¿Este es un plebiscito a Cristina Kirchner en 2017? Si Cristina terminó de gobernar con un millón o medio millón en la plaza y se fue. Estamos plebiscitando a Macri", recalcó el dirigente kirchnerista, dando a entender que no es conveniente exponer a su jefa política ya que podría tergiversarse el sentido de esta elección de medio término, que tiene que ver con evaluar el desempeño del Gobierno de Cambiemos.En diálogo con radio Con Vos, Kicillof resaltó, en este sentido, que "una elección de medio término que por definición y por historia un test del Gobierno", por lo que pidió que el eje de la discusión electoral pase no por la imagen que la sociedad tiene de la expresidenta sino por el impacto de las medidas del actual Gobierno en la sociedad.No obstante, aclaró que la decisión sobre una posible candidatura a senadora nacional de Cristina Kirchner "no está tomada".Por otra parte, Kicillof cuestionó a Macri por haberse "borrado" de los homenajes por el 24 de marzo al participar de una visita de Estado en Holanda, y apuntó contra el Gobierno en general por el tratamiento que le viene dando a la causa de Derechos Humanos."(El secretario de Derechos Humanos, Claudio) Avruj dice defender los Derechos humanos de los vivos. Le recuerdo que las Madres y las Abuelas están vivas", sentenció.En esta línea, cargó contra el intento de algunos sectores vinculados al Gobierno de minimizar la magnitud de la tragedia poniendo el duda el número de desaparecidos que los organismos de Derechos Humanos calculan en 30.000."Sería difícil que en la Alemania actual alguien vaya a negar el Holocausto o a discutir si hubo 6 millones de judíos muertos en el Holocausto. Sin embargo acá tenemos al gobierno de Macri poniendo en disputa si era una guerra sucia, si los Derechos Humanos son un curro, y esto revalidado por el bloque de diputados con el cartel", señaló Kicillof, en referencia a la controvertida foto en la que diputados del interbloque Cambiemos aparecieron con la leyenda "Nunca más a los negocios con los Derechos Humanos".Consultado por el nombramiento y la permanencia del exjefe del Ejército César Milani en el cargo, pese a las acusaciones de organismos de Derechos Humanos por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, Kicillof destacó que el caso está en la Justicia, y que si es hallado "responsable, habrá sido un error" del kirchnerismo.No obstante, aclaró: "Hasta que se demuestre que Milani es culpable, Milani para mí es inocente".En tanto, indicó que "si se le prueban" los delitos, "el kirchnerismo no tiene nada que ver" dado que las "denuncias a Milani son posteriores al nombramiento"."Milani tenía la particularidad de que los crímenes de los que se le acusa no aparecían en el Nunca Mas ni en otros lugares. Es algo que hay que probarlo", agregó."Uno tiene una posición sobre determinadas persona, de repente de se lo acusa y yo tengo la presunción de inocencia. Por supuesto que a medida que van a apareciendo elementos en sentido contrario, esa presunción de inocencia la va matizando", reconoció el diputado del Frente para la Victoria.