Buscan alcanzar un rápido acuerdo salarial con los choferes de colectivos

A sólo 10 días del paro general de la CGT, que será el 6 de abril, el Gobierno arranca las discusiones paritarias con el sector clave del transporte. Buscará replicar lo ocurrido la semana pasada con Comercio: en sólo 48 horas las cámaras y el gremio firmaron un aumento por el 20%, a pagarse en dos tramos, para el millón de trabajadores que engloba el rubro.Por otro lado acuerdan que desde el 1° de abril "se realizarán reuniones técnicas de análisis de la evolución de la economía, y en particular con la cadena de valor y formación de precios del sector".En la negociación no sólo se habla de sueldos sino también de subsidios.Desde el Gobierno saben que la huelga general del 6 de abril es un hecho y aseguraron que "con estas reuniones sectoriales no se busca desarticular la medida de fuerza: el paro va a ocurrir y es una medida que respetamos". Y agregaron: "Lo que existe es un choque de diagnósticos con la CGT, hay que trabajar sector por sector y ver qué se puede hacer para trabajar de manera conjunta a través del diálogo".Asimismo, en el rubro transporte, el miércoles se llevará a cabo el primer encuentro entre el Estado y los cuatro gremios ferroviarios (La Fraternidad, Unión Ferroviaria, Señaleros y APDFA que son los jerárquicos) para abordar la discusión salarial 2017. A su vez, mañana empieza, con nuestro país como anfitrión, la Conferencia Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte: el martes la delegación extranjera visitará la CGT y los recibirá Juan Carlos Schmid. A propósito del portuario: este jueves la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), que él dirige, realizará un plenario en el que se ratificará la adhesión al paro de los más de 20 gremios allí nucleados, entre ellos la UTA.Los ferroviarios cerraron el año pasado por seis meses, de julio a diciembre, y ahora toca negociar el segundo semestre, que va de enero a junio. En el cierre del primer semestre acordaron pagar en enero, febrero y marzo un aumento del 10% y una gratificación de $ 5.000 a cuenta de 2017. Omar Maturano, de La Fraternidad, ya declaró que van por un acuerdo anual del 25% por el 2017 más un 6% de 2016. En cambio, Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, consideró que le cierra más "un acuerdo semestral". No obstante, aventuró: "Si acordamos ir por un año, para mí la brecha va entre un 20 y un 30 por ciento". Aseguraron que nada condicionará su adhesión al paro y que "la pelota por la oferta salarial la tiene el Gobierno".