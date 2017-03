"Mes a mes se verá una recuperación del salario real", dijo Marcos Peña

Política Marcos Peña crítico con las consignas por el acto del 24 de Marzo

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró este domingo que la reactivación económica se irá sintiendo "mes a mes" con diferencias según cada región del país y dependiendo de cada actividad, al tiempo que remarcó que va a empezar a ver una "recuperación" del salario real."Ya lo más grueso del tema tarifario ya fue hecho, las paritarias ya le empiezan a ganar, mes a mes, a la inflación y eso se va a ir sintiendo. Depende del lugar del país también", dijo el funcionario en declaraciones a Radio Mitre."Lo importante es el proceso. El segundo semestre, lo dijimos, iba a bajar la inflación y bajó", expresó el funcionario al destacar la desaceleración de precios en el último trimestre del año pasado, que se cortó en febrero por el ajuste de tarifas. Según afirmó el jefe de los ministros, hace más de siete meses que se viene generando trabajo en la Argentina, pero aclaró que nadie pasa "de terapia intensiva a correr una maratón de un día para el otro"."Entendemos la ansiedad de aquellas familias a las que les cuesta llegar a fin de mes y estamos trabajando pero acá no hay un atajo", expresó el jefe de Gabinete, quien se mostró molesto con los empresarios que no colaboran con la inversión y la baja de la inflación.Peña dijo que "hay sectores empresariales a los que le ha ido muy bien con el kirchnerismo, con la no competencia, con la carterización, con el poder poner el precio que querían. Bueno, eso es parte de lo que queremos cambiar, no sé si pidiendo que se pongan la escarapela pero sí trabajando desde el Estado para promover la competencia".