Proponen crear un Registro Provincial de Tumores

Los integrantes de la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, se reunirán el martes a las 11:30 para debatir el proyecto de ley por el que se crea el Registro Provincial Poblacional de Tumores de la Provincia de Entre Ríos (RPPT).



La iniciativa, de autoría del senador Alberto Rotman, recolectará información y elaborará una base de datos sobre casos que hayan sido registrados dentro Entre Ríos y hayan sido diagnosticados, invasivo o in situ.



Los objetivos del Registro son "recopilar, registrar y procesar información sobre cada caso nuevo de cáncer que se registre dentro de las regiones de la provincia de Entre Ríos, realizando un seguimiento del mismo y desechando aquellos casos asistidos dentro de dichas zonas, pero residentes de otras regiones".



También apunta a "elaborar estadísticas estableciendo incidencia, relevancia, frecuencia por sexo, tasa de mortalidad y población de riesgo" y a "efectuar comparaciones entre la ocurrencia de cáncer en diversas zonas o regiones y correlacionar con potenciales cancerígenos".



"Conocer con mayor profundidad y complejidad la magnitud de los problemas sanitarios relacionados con los distintos tipos de cáncer, su implicancia y su evolución, y efectuar estudios de sobrevida poblacional", son otras de las metas.



Además, "proveer información oportunamente para desarrollar programas de control y prevención, así como colaborar en la planificación de Servicios Asistenciales" y "propender a la difusión y al conocimiento de esta enfermedad, mediante la publicación de informes y su distribución".



Las fuentes de información del RPPT son establecimientos asistenciales u hospitales públicos, provinciales y municipales; obras sociales; laboratorios privados de Patología y Hematología; consultorios privados de Oncología; centros de radioterapia; centros de Diagnóstico por Imagen; establecimientos asistenciales privados: sanatorios, clínicas e institutos; y el Registro Civil y Capacidad de las Personas.



¿Cómo se constituirá?



El RPPT estará constituido orgánicamente por un Consejo Provincial de Salud, un Director de Registro (que será designado por concurso), un Comité Asesor Técnico (que colaborará con el Director del RPPT y estará constituido por un oncólogo, un patólogo, un epidemiólogo y un analista de sistemas informáticos), y un Responsable por cada Registro Regional.



A su vez, el Consejo Provincial de Salud (CPS) será el órgano máximo normalizador, consultor y de control de gestión del RPPT, y estará constituido por el Ministro de Salud de la Provincia o quién el designe, el Director de Registro, los Responsables de los Registros Regionales, y dos representantes de organizaciones, fundaciones e instituciones científicas y personalidades vinculadas a la temática del cáncer, a designarse según los mecanismos establecidos en la reglamentación de esta ley".





Regiones



La iniciativa también prevé crear en el territorio provincial cinco Registros Regionales, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:



a) Reconocer los Registros Regionales preexistentes a esta ley: el Programa de Actualización del Registro del Cáncer.



b) Las Regiones no deberán abarcar a una población mayor a un millón de habitantes.



c) Combinar áreas densamente pobladas y otras de baja densidad, zonas urbanas y rurales, polos industriales de alta contaminación y áreas residenciales.



d) Los Registros Regionales funcionarán en los hospitales y localidades siguientes: En el San Martín de Paraná, en el Felipe Heras de Concordia, en el Centenario de Gualeguaychú, en el J. J. Urquiza de Concepción del Uruguay y en el Santa Rosa de Villaguay, o en donde disponga que en el futuro el Poder Ejecutivo.



e) En la ciudad de Villaguay funcionara la Dirección del Registro. (APF)