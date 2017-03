Concordia: Aplicarán más medidas de seguridad en transportes escolares

El HCD de Concordia aprobó la modificación la Ordenanza Nº 26.525/93 correspondiente al Transporte Escolar. En su oportunidad el Concejal Alberto Zadoyko (P.J) había propuesto, a través de un proyecto de Ordenanza, modificar dicha norma entendiendo que resultaba necesaria una actualización y sobre todo mejorar la seguridad de los pasajeros.



"El transporte escolar ha crecido durante los últimos años, esto se ha dado en la mayoría de los casos por falta de tiempo que no siempre permite a los padres el trasladar a sus hijos a las instituciones educativas, lo cual ha generado su incremento evidente. A pesar de la responsabilidad que depositan los padres al confiar la vida de sus hijos, no siempre es prestado bajo condiciones adecuadas", argumenta el texto de la modificación.



Por este motivo, el edil que preside la Comisión de Servicios Públicos en el Concejo, sostuvo que "es de importancia que se tenga en cuenta que los conductores deben garantizar la integridad física de los estudiantes, especialmente en el ascenso y descenso del vehículo. Cada pasajero debe ocupar un puesto y bajo ninguna circunstancia se pueden transportar excediendo la capacidad fijada al automotor, ni se debe permitir que éstos vayan de pie", describió Zadoyko, supo Diario Río Uruguay.



Asimismo, señaló que "debemos sensibilizar a los más jóvenes sobre los riesgos que existen en nuestro entorno vial y tenemos que empezar con los más pequeños y hacerles ver que para prevenir los siniestros por causa del tráfico, como conductores, usuarios o peatones, tenemos que cumplir y respetar las normas".



En su argumentación el concejal indicó que "el 90% de los siniestros relacionados con el transporte escolar se produce en el momento de subir o bajar del autobús o en los instantes inmediatamente anteriores o posteriores. A veces, los niños son impacientes, bajan corriendo las escaleras y se caen o cruzan la calle sin mirar. Por eso es importante inculcarles la importancia de seguir unas normas básicas tanto dentro del medio de transporte como en la vía pública".



Por último, Zadoyko agradeció "el trabajo en Comisión y el apoyo de todos los concejales en la aprobación unánime ya que entendieron que"debemos concientizar a la prevención vial dentro del transporte escolar, considerando que la responsabilidad no es sólo del conductor del vehículo, sino que debe ser compartida con toda la sociedad".