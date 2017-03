Marcos Peña crítico con las consignas por el acto del 24 de Marzo

El jefe de Gabinete, Marcos Peña , cuestionó los "mensajes contrarios a la idea de la democracia" que hubo durante el acto principal organizado anteayer en la Plaza de Mayo para recordar los 41 años del golpe militar de 1976.Consultado sobre la ausencia de funcionarios en el acto, Peña afirmó: "Ya hace varios años optamos por un camino respetuoso de recordación y confirmación de las políticas de memoria, verdad y justicia y de los valores democráticos que se ponen sobre la mesa en ese recordativo tan tremendo"."Sabemos que los actos que se hacen en la Plaza de Mayo son organizados por fuerza políticas. No es que solo hace un acto de recordación, sino que lo aprovechan para hacer una discusión de carácter partidaria", explicó en diálogo con"Me parece que viene pasando hace rato, incluso varios actos y fragmentación. Son esas cosas que durante los años kirchneristas se contaminaron para fines particulares. Hay muchos mensajes que son contrarios a la idea de la democracia y libertad", apuntó el jefe de Gabinete."Hay una parte de la sociedad -de la dirigencia política sobre todo- que mucho no le convence la idea de democracia y separación de poderes. Los vimos 12 años gobernado y nunca lo llevaron a la práctica, no da para pensar que lo hagan en la oposición", añadió.Además, Peña reiteró hoy que desde el gobierno de Cambiemos "lo que estamos haciendo es que después de muchos años de mentira pusimos la realidad sobre la mesa"."La Argentina acumula muchos fracasos, de muchas décadas", señaló.