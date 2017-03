El Gobierno no cobrará la deuda a Cotapa para no afectar fuentes laborales

Accionistas privados

El gobernador Gustavo Bordet recibió a los trabajadores de Cotapa nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) ante quienes se comprometió a seguir trabajando para garantizar las fuentes de trabajo de los empleados de la firma y puso a disposición el equipo de gobierno para cumplir con este objetivo."Defendemos los derechos de los trabajadores y desde nuestra gestión estamos para acompañarlos", dejó en claro el mandatario. Según se informó desde el gobierno provincial a través de un comunicado, los gremialistas valoraron el gesto.Durante el encuentro que se realizó en Casa de Gobierno ambas partes se comprometieron a trabajar a seguir trabajando en el mismo camino para solucionar el problema entre privados con el objetivo de mantener la fuente de trabajo.Es que unos 400 trabajadores estaban en riesgo de perder su fuente laboral por el cese de actividades de la fábrica de lácteos Cotapa de Paraná, tras conocerse la decisión de Sancor de paralizar la producción en cuatro de sus plantas en el país.De la reunión participaron el ministro de la Producción Carlos Schepens; el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Oscar Balla; el subsecretario de Industria, Mario Acuña y el secretario General de Atilra, Mario Mildenberger, junto a otros sindicalistas.Mildenberger destacó como "muy positiva la reunión con el gobernador de la provincia, a quien le agradecemos su preocupación por los trabajadores. Nos brindó todo el apoyo y el acompañamiento para mantener las fuentes laborales. Hay vicisitudes de por medio que son ajenas al Estado provincial, pero se va a acompañar en todo sentido a los trabajadores para garantizar la continuidad laboral".Desde la entidad gremial se informó que Cotapa tiene 90 trabajadores directos, más los trabajadores indirectos, que son los repartidores, fleteros, lecheros y demás. "En estos momentos la empresa no está trabajando. El lunes se termina la licencia a todos los trabajadores. Nos juntaremos el lunes en la fábrica, conversaremos con la parte empresaria y pondremos el hombro como todos los trabajadores, si se ha conseguido la materia prima para poder elaborar los productos", expresó Mildenberger.Por último, celebró la "buena predisposición del gobernador y de todo su equipo que es muy importante y nos da tranquilidad a los trabajadores".El ministro de Producción resaltó que el problema que atraviesa Cotapa es "entre accionistas privados", y detalló que "tomamos conocimiento tardíamente porque la situación estaba enfocada a otra de las empresas que se vendieron en su momento con el grupo"."Vamos a colaborar para solucionar con la firme voluntad del gobernador, respecto de buscar soluciones para garantizar las fuentes laborales", señaló.Se recordará que el Ejecutivo de la provincia había emitido un comunicado de prensa para dar a conocer la realidad de la empresa Cotapa, luego de que los directivos de la empresa "EN PREMIEUR S.A.", a cargo de la tradicional firma paranaense, acusaran al Gobierno de no prestar atención a la situación y las gestiones realizadas para colaborar con la firma ubicada en calle Almafuerte de la capital entrerriana.Oportunamente, se informó que la provincia "no registra incumplimiento de ningún tipo con la empresa Cotapa. También, que sus titulares recibieron y suscribieron las actas donde se reconoce una deuda de 24 millones de pesos de dicha empresa con diversos organismos de la provincia", remarcaron en el escrito.