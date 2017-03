Busti: "Ayer, hoy y siempre, Memoria, Verdad y Justicia"

En este orden, el orador principal resultó el ex gobernador, Jorge Busti, quien estuvo acompañado por la diputada nacional, Cristina Cremer, los legisladores provinciales, Gustavo Zavallo y Daniel Koch,el concejal concordiense Daniel Cedro y dirigentes sindicales.



También hicieron uso de la palabra el militante Profesor Jorge Móndolo y losdirigentes sindicales Andrés Ramón Torres (Sindicato de la Madera) y Pablo Ayala (Sindicato de Petroleros).



Además de concejales de varios municipios de la provincia, estuvieron presentes los ex legisladores Luis "Chuni" Márquez (Victoria) y Rubén Adami (Colón). Asimismo envió su adhesión el dirigente paranaense Gastón Grand.



En su alocución, Busti se centró en destacar la lucha de "aquellos argentinos que en el peor momento de nuestro país lucharon por mantener en alto los derechos humanos de todos". "Nadie puede olvidarse de lo qué pasó durante la dictadura militar porque los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos siempre se encargarán de mantener viva la memoria colectiva de nuestro país", agregó.

En uno de los momentos del discurso, Busti también mencionó uno por uno a todos los desaparecidos de la ciudad de Concordia.



Defensa de Perón



"Un grupo de comunicadores están buscando demonizar la figura del general Perón en un intento de reescribir la historia que todo el pueblo conoce. Esta maniobra es deliberada y tiene como fin atacar los derechos sociales para así convalidar las políticas del gobierno nacional que están destruyendo a los trabajadores". Busti continuó: "Perón vino con 78 años a la Argentina a predicar la unidad nacional, no a causar un exterminio. Su primer gesto político fue un abrazo con Balbín, su viejo adversario político, y una convocatoria a todas las fuerzas sociales y políticas a trabajar por la Argentina. Cuando la voluntad popular le dio el 63 por ciento de los votos le contestaron con violencia y él siempre contestó con la ley".



Frente Peronista



Sobre la posibilidad de un frente peronista en la provincia de Entre Ríos, el ex mandatario aseguró: "Estoy en diálogo con dirigentes de toda la provincia y creo que no hay margen para listas únicas de iluminados; donde hay dedo se produce la dispersión". También enfatizó: "Yo no soy candidato a nada; mi único anhelo es trabajar por la unidad del peronismo con todos sus matices, ayudar al Gobernador Gustavo Bordet para que pueda tener un triunfo contundente y que las candidaturas se diriman democráticamente a través del voto de la gente".



Frente Renovador y Sergio Massa

En otro tramo de corte netamente político, el ex mandatario se refirió a las elecciones de medio término y el posicionamiento del Frente Entrerriano Federal en relación al espacio de Sergio Massa, a nivel nacional. En este punto aclaró en principio que "los primeros que recibimos, caminamos la provincia y confiamos en el proyecto de Massa y el Frente Renovador hemos sido nosotros, y de eso a nadie le quedan dudas".

"Claro que a partir de la esencia que le hemos impreso de ser amplios y participativos, y más allá de haber puesto estructura, profesionales, tiempo y muchas ganas desde la militancia, también se fueron sumando otras personas y otros sectores que hoy se golpean el pecho en nombre de Massa pero que antes sólo murmuraban por lo bajo".



Y afirmó en este plano: "Nosotros no nos alejamos de Massa, solo que entendemos que esta es una elección de distrito, y así lo entiende y concuerda Massa, y vamos a participar a través de un frente peronista con reglas claras de juego".



"Obviamente que vamos a seguir levantando las banderas del Frente Renovador y su prédica en cuanto a aquellas razones que nos acercan y empatizan con las necesidades de la gente. En ese camino vamos a militar estas elecciones, siendo claros y entendiendo que el contexto y la gente nos pide gestos de grandeza colectiva y humildad personal", aseveró.



En otro orden y en cuanto a su creencia sobre cómo y en qué condiciones podría jugar Sergio Massa en estas elecciones legislativas, Busti avanzó sobre su idea fuerza: "Él tiene una gran posibilidad, si le va bien en provincia de Buenos Aires sin duda se convertirá en el emergente natural del peronismo y el próximo presidente de la Nación".

Video conmemorativo



Vale destacar que en un lapso del Plenario, se reprodujo un video en homenaje a los 30 mil detenidos desaparecidos, y se repasaron todas aquellas acciones que desde los diversos gobiernos peronistas de Jorge Busti se llevaron adelante, como por ejemplo la Semana de la Memoria, la apertura de los archivos para agilizar los trámites judiciales contra los delitos de lesa humanidad; la cátedra de Derechos Humanos dentro del marco educativo entrerriano y la tarea emprendida desde la Legislatura nacional contra militares que fueron partícipes de la desaparición de civiles argentinos durante la dictadura. (APF)