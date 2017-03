Multitudinaria marcha por la Memoria en Paraná: Testimonios e imágenes

Una extensa columna de militantes por los DDHH, organizaciones sociales y partidarias partió alrededor de las 19 desde Plaza Sáenz Peña y culminó con un acto en plaza Alvear donde se leyó un documento único en conmemoración a un nuevo aniversario por el último golpe de Estado."Fueron, son y serán 30.000", fue la consigna principal este año. La frase apunta a reafirmar la cifra de desaparecidos que denuncian los organismos de Derechos Humanos, tras el debate por la cantidad de víctimas.registró"Es una muy buena la concentración y toda esta movilización, esta unidad con la que le decimos a Macri, basta con estas políticas públicas de despidos, desocupación y fundamentalmente de negacionismo hacia la lucha que venimos levando desde hace 40 años porque queremos encontrar a estos 30.000, porque son 30.000 los compañeros detenidos desaparecidos, y los jóvenes que buscan su identidad", argumentó ante, María Luz Piérola, referente de DD.HH en Paraná."Esto es una muestra clara no solo para lo que tiene que ver con el 24 de marzo, sino toda la movilización de la clase trabajadora en la que hoy los docentes están llevando la punta".Y en esa línea, la militante exigió: "Basta a este modelo de exclusión porque es una vuelta a lo que fueron los dictadores, los mismos personajes del horror". Piérola instó a estar "todos unidos contra el enemigo común que es el modelo neoliberal fascista que excluye y mata".Manuel Ramat, ex detenido político, también brindó su testimonio ante. "Le estamos dando un rotundo mensaje a quienes quieren negar la historia, como una continuidad de aquellos civiles que financiaron la dictadura y hoy también quieren hacernos callar y olvidar todo lo que vivimos", sentenció. "Porque quedan muchos chicos por recuperar, muchos genocidas por juzgar pero sobre todo, por aquellos derechos por los que cayeron los 30.000 que hoy están siendo avasallados y pisoteados, por eso también salimos a la calle y damos nuestro testimonio de vida", argumentó.Hombres y mujeres que adujeron ser "víctimas directas" del proceso también volvieron a convocarse una vez más a la marcha por la Memoria."Porque es una causa que nos convoca a todos, y para que no pase nunca más es que estamos todos convocados en esta plaza", argumentó antela esposa de un detenido durante siete años desde 1976."Ha sido una etapa dura y difícil para toda la familia, que si bien ya está superada, la familia siempre lo recuerda con tristeza", comentó la mujer que se mostró visiblemente conmovida y emocionada al escuchar los nombres de algunos de sus compañeros durante el acto."Somos parte de la generación que ha sido víctima de la dictadura, por lo tanto, es una obligación moral concurrir a esta marcha que necesariamente tiene que ser amplia, pluralista y democrática", subrayó otra mujer que instó a "defender el sistema, aunque imperfecto y democrático, porque la dictadura fue una atrocidad para todos nosotros".Como educadora y víctima de la dictadura exhortó a "reflexionar en que las democracias pueden ser imperfectas, pero siempre son susceptibles de ser cambiadas por nosotros"."Recordar esta fecha muy importante para nosotros y enfatizar en que son 30.000 los desaparecidos y la lucha de ellos está hoy más vigente que nunca por las políticas implementadas desde Nación", apuntó otra mujer que vivenció la última dictadura cívico-militar.Ella rememoró que "fue la única época de mi vida en la que sentí miedo porque salíamos a la calle y no sabíamos si volvíamos". "No obstante, también fue un momento de mucha alegría, de mucha esperanza porque se creía realmente en que el mundo se podía cambiar. Creo que se está a tiempo y hoy están nuestros hijos para retomar la lucha", subrayó.También estuvo presente en la movilización, el ministerio de Gobierno, Mauro Urribarri, quien afirmó que la última dictadura cívico-militar "fue la etapa más negra de nuestra historia, aunque algunos han querido relativizarla"."La manifestación de la comunidad paranaense de todos los sectores, mas allá de algunas diferencias, marca a las claras que esto tiene que estar más vigente que nunca en la memoria, fundamentalmente por las generaciones que vienen", apuntó.Por su parte, Luis Gálligo, secretario general de CTA Entre Ríos, adujo que este 24 de marzo es "una fecha muy especial que no vamos a olvidar y fundamentalmente, por mi hermano Coky que a los 19 años fue muerto y asesinado, y por los 30.000 desaparecidos".Para el sindicalista, la movilización también refleja el repudio a "las declaraciones del propio presidente diciendo que fue una pelea de dos posiciones políticas, cuando no fue así. Fue una lucha contra un Estado que reprimió y mató a jóvenes que tenían una forma de pensar".